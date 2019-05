FOTOS: Ciclone Fani atinge a costa leste da Índia

1 /13 Barco de pesca atinge residência após a passagem do ciclone Fani na cidade de Puri, localizada no estado indiano de Odisha - 04/05/2019 (Dibyangshu Sarkar/AFP)

2 /13 Residências são vistas destruídas após a passagem do ciclone Fani na cidade de Puri, localizada no estado indiano de Odisha - 04/05/2019 (Dibyangshu Sarkar/AFP)

3 /13 Veículos são atingidos por árvore após a passagem do ciclone Fani na cidade de Bhubaneswar, localizada no estado indiano de Odisha - 04/05/2019 (Jatindra Dash/Reuters)

4 /13 Estação ferroviária é destruída após a passagem do ciclone Fani na cidade de Puri, localizada no estado indiano de Odisha - 04/05/2019 (Dibyangshu Sarkar/AFP)

5 /13 Pessoas recolhem pedaços de telhado que cedeu após a passagem do ciclone Fani em estação ferroviária na cidade de Puri, localizada no estado indiano de Odisha - 04/05/2019 (Dibyangshu Sarkar/AFP)

6 /13 Homem caminha entre escombros de residência após a passagem do ciclone Fani na cidade de Puri, localizada no estado indiano de Odisha - 04/05/2019 (Dibyangshu Sarkar/AFP)

7 /13 Mulheres carregam cães em motocicleta, durante enchente causada pela passagem do ciclone Fani na cidade de Puri, localizada no estado indiano de Odisha - 03/05/2019 (Arijit Sen/Hindustan Times/Getty Images)

8 /13 O ciclone Fani atingiu a costa leste da Índia com rajadas de até 205 km/h deixando um rastro de destruição em Odisha, na Índia - 03/05/2019 (//AP)

9/13 Cão caminha sob uma árvore arrancada após a passagem do ciclone Fani no distrito de Khordha, no estado de Odisha, na costa leste da Índia - 03/05/2019 (R Narendra/Reuters)