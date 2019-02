FOTOS: Celebrações do Ano Novo Lunar pelo mundo

zoom_out_map 1/27 Visitantes passam por um túnel decorado com lanternas em um show de luzes para celebrar o Ano Novo Lunar chinês, em Xian, Shaanxi, na China - 01/02/2019 (STR/Reuters)

Pessoas rezam segurando incensos desejando felicidade e fortuna durante o ano do porco, no Ano Novo Lunar em um templo de Jacarta, na Indonésia - 04/02/2019 (Willy Kurniawan/Reuters)

Aristas em pernas de paus aguardam nos bastidores do Ditan Park durante o primeiro dia do Ano Novo Lunar, conhecido como Ano do Porco, em Pequim, na China - 05/02/2019 (Thomas Peter/Reuters)

Um artista realiza performance cuspindo fogo durante as comemorações do ano novo lunar na Chinatown de Manila, em Binondo, nas Filipinas - 05/02/2019 (Eloisa Lopez/Reuters)

Família tira selfie junto às lâmpadas de decoração do Ano Novo Lunar no tempo Kuala Lumpur, na Malásia - 04/02/2019 (Yam G-Jun/AP)

Mulher acende velas enquanto reza durante as celebrações do Ano Novo Lunar chinês em um templo em Jambi, na Indonésia - 05/02/2019 (Wahdi Septiawan/Antara Foto/Reuters)

Mulher tira selfie em frente a árvore decorada com lanternas vermelhas para as celebrações de Ano Novo Lunar no Parque Ditan em Pequim, China - 01/02/2019 (Thomas Peter/Reuters)

Pessoa fotografa lanterna de porco em comemoração ao Ano Novo Lunar em Yangzhou, China - 27/01/2019 (STR/AFP)

Pessoas fantasiadas de porco participam de celebração do Ano Novo Lunar no Yu Yuan Garden em Xangai, China - 31/01/2019 (Aly Song/Reuters)

Mulher toca tambor em comemoração ao Ano Novo Lunar no Yu Yuan Garden em Xangai, China - 31/01/2019 (Aly Song/Reuters)

Menina é vista próxima as decorações de Ano Novo Lunar no Yu Yuan Garden em Xangai, China - 31/01/2019 (Aly Song/Reuters)

Filhote de panda gigante brinca com porco de pelúcia durante evento para celebrar o Ano Novo Lunar na Shenshuping panda base em Wolong, província de Sichuan, China - 31/01/2019 (China Daily/Reuters)

Pessoas andam entre lanternas decorativas do Ano Novo Lunar no Yu Yuan Garden em Xangai, China - 31/01/2019 (Aly Song/Reuters)

Homem fotografa árvore decorada com lanternas vermelhas para comemoração do Ano Novo Lunar no Parque Ditan em Pequim, China - 01/02/2019 (Thomas Peter/Reuters)

Menina pula para tentar alcançar lanternas vermelhas em árvore no Parque Ditan, Pequim, China - 01/02/2019 (Thomas Peter/Reuters)

Visitantes passam por réplicas das "Lanternas da Longevidade" que eram utilizadas como decoração durante as celebrações imperiais da Dinastia Qing, as réplicas fazem parte de uma exibição em comemoração ao Ano Novo Lunar na Cidade Proibida em Pequim, China - 30/01/2019 (Jason Lee/Reuters)

Visitantes tiram selfie em frente a réplicas das "Lanternas da Longevidade" que eram utilizadas como decoração durante as celebrações imperiais da Dinastia Qing, as réplicas fazem parte de uma exibição em comemoração ao Ano Novo Lunar na Cidade Proibida em Pequim, China - 30/01/2019 (Jason Lee/Reuters)

Homens trabalham na construção de esculturas de porcos para as comemorações de Ano Novo Lunar em Changping, distrito de Pequim, China - 24/01/2019 (Lin Hui/Beijing Youth Daily/Reuters)

Mulher caminha entre as árvores decoradas com lanternas vermelhas em comemoração ao Ano Novo Lunar no Parque Ditan em Pequim, China - 28/01/2019 (Jason Lee/Reuters)

Filhotes de panda gigante brincam com decoração da celebração de Ano Novo Lunar na Shenshuping panda base em Wolong, província de Sichuan, China - 31/01/2019 (China Daily/Reuters)

Menina observa exposição de objetos utilizados pela Dinastia Qing durante celebrações, as peças fazem parte de uma exibição em comemoração ao Ano Novo Lunar na Cidade Proibida em Pequim, China - 30/01/2019 (Jason Lee/Reuters)

Criança observa lanterna parte de instalação em comemoração ao Ano Novo Lunar em Huai'an, província de Jiangsu, China - 28/01/2019 (Stringer/Reuters)

Menininha posa ao lado de escultura de porco em comemoração ao Ano Novo Lunar em Taoyuan, Taiwan - 25/01/2019 (Sam Yeh/AFP)

Mulheres posam para foto em escultura de porco em Taoyuan, Taiwan - 25/01/2019 (Sam Yeh/AFP)

Mulher passa por vitrine decorada com porcos em comemoração do Ano Novo Lunar em Taipei, Taiwan - 23/01/2019 (Sam Yeh/AFP)

Chef exibe "baozi", ou pãezinhos no vapor em formato de porco para comemorações de Ano Novo Lunar em Taipei, Taiwan - 23/01/2019 (Sam Yeh/AFP)