FOTOS: Caçadores de mel coletam favos em penhascos da China

Os caçadores de mel utilizam equipamentos de proteção e fumegadores para espalhar as gigantescas abelhas do Himalaia de suas colmeias e reduzir o risco de serem picados. Ainda assim, eles sofrem diversas picadas durante as escaladas nos penhascos chineses - 10/05/2019 (Kevin Frayer/Getty Images)

Os caçadores de mel geralmente são picados repetidamente enquanto tentam alcançar colmeias mais altas (Kevin Frayer/Getty Images)

Os caçadores são picados por até 50 vezes enquanto escalam os penhascos em busca do mel das abelhas do Himalaia, que chegam a medir três centímetros de comprimento - 11/05/2019 (Kevin Frayer/Getty Images)

Os caçadores de mel são picados por até 50 vezes enquanto escalam os penhascos em busca do mel das abelhas do Himalaia, que chegam a medir três centímetros de comprimento - 11/05/2019 (Kevin Frayer/Getty Images)

O mel recolhido pelos caçadores são das abelhas do Himalaia, que são consideradas as maiores abelhas do mundo, sendo duas vezes maior do que as abelhas europeias - 11/05/2019 (Kevin Frayer/Getty Images)

Caçador de mel lisu é visto com favo em penhasco localizado em Dehong, nos arredores da província chinesa de Yunnan. Colher mel tem sido uma tradição cultural e econômica para o povo Lisu - 10/05/2019 (Kevin Frayer/Getty Images)

Os caçadores nunca recolhem o mel de todas as colmeias. Eles deixam a quantidade de mel suficiente para as abelhas retornarem para as colmeias na próxima estação - 11/05/2019 (Kevin Frayer/Getty Images)

O mel das abelhas do Himalaia é vendido por mais de 40 libras por quilo na China - 10/05/2019 (Kevin Frayer/Getty Images)

Alguns caçadores dizem que estão encontrando menos colmeias a cada ano porque as abelhas estão sendo afetadas pelo aquecimento global e pelo uso de pesticidas entre os agricultores locais - 11/05/2019 (Kevin Frayer/Getty Images)