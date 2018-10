FOTOS: Brasileiros vão às urnas para escolher 38º presidente

1 /14 Eleitores votam no segundo turno em Catalão, uma comunidade de casas flutuantes, no Amazonas - 28/10/2018 (Bruno Kelly/Reuters)

2 /14 Brasileiros votam no segundo turno em Catalão, uma comunidade de casas flutuantes, no Amazonas - 28/10/2018 (Bruno Kelly/Reuters)

3 /14 Eleitora usa a biometria para votar no segundo turno em Catalão, uma comunidade de casas flutuantes, no Amazonas - 28/10/2018 (Bruno Kelly/Reuters)

5 /14 Oficiais do Exército fazem a segurança em uma seção eleitoral na escola onde vota Jair Bolsonaro (PSL) no Rio de Janeiro - 28/10/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

6 /14 Eleitores aguarda para votar uma seção eleitoral durante o segundo turno no Rio de Janeiro - 28/10/2018 (Sergio Moraes/Reuters)

7 /14 Mulher vota em uma seção eleitoral no Rio de Janeiro, durante o segundo turno das eleição presidencial - 28/10/2018 (Daniel Ramalho/AFP)

8 /14 Policias Federais inspecionam a Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio (Ricardo Moraes/Reuters)

9 /14 Policias Federais inspecionam a Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio (Ricardo Moraes/Reuters)

10 /14 Oficiais do Exército fazem a segurança em uma seção eleitoral na escola onde vota Jair Bolsonaro (PSL) no Rio de Janeiro - 28/10/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

11 /14 Mulher vota em uma seção eleitoral durante o segundo turno das eleição presidencial no Rio de Janeiro - 28/10/2018 (Daniel Ramalho/AFP)

12/14 Apoiador de Fernando Haddad ergue um botão de rosa junto com um exemplar da Constituição em frente ao local de votação do candidato do PT à Presidência da República, em São Paulo (Guilherme Venaglia/VEJA.com)