FOTOS: A celebração do Natal ortodoxo pelo mundo

1 /15 Fiéis acendem velas durante missa de celebração do Natal ortodoxo na Catedral de São Clemente, localizada na Escópia, capital da Macedônia - 07/01/2019 (Ognen Teofilovski/Reuters)

2/15 Fieis acendem velas em igreja de Baku, capital do Azerbaijão, durante as comemorações do Natal ortodoxo - 07/01/2019 (Tofik Babayev/AFP)