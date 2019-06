FOTOS: Donald Trump faz sua primeira visita de Estado ao Reino Unido

1 /14 A rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha cumprimenta o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante cerimônia de boas vindas no Palácio de Buckingham, em Londres - 03/06/2019 (Victoria Jones/Pool/Reuters)

2 /14 Donald Trump é recebido pela rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham durante visita de Estado do presidente dos Estados Unidos ao Reino Unido - 03/06/2019 (Tolga Akmen/Getty Images)

3 /14 Rainha Elizabeth II mostra itens da coleção real a Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump durante visita do presidente dos Estados Unidosao palácio de Buckingham em Londres - 03/06/2019 (Ian Vogler/Pool/Reuters)

7 /14 Donald Trump e Melania Trump colocam uma coroa na sepultura do soldado desconhecido durante visita a Abadia de Westminster, acompanhados do Príncipe Andrew, Duque de York - 03/06/2019 (Stefan Rousseau/Getty Images)

8 /14 A rainha Elizabeth II recebe Donald Trump e Melania Trump no Palácio de Buckingham durante a primeira visita de Estado do presidente dos Estados Unidos ao Reino Unido - 03/06/2019 (Alex Brandon/AP)

9 /14 Donald Trump e Melania Trump são recebidos pela rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham durante visita de Estado do presidente dos Estados Unidos ao Reino Unido - 03/06/2019 (Toby Melville/Getty Images)

10 /14 Donald Trump e Melania Trump são recebidos pela rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham durante visita de Estado do presidente dos Estados Unidos ao Reino Unido - 03/06/2019 (Adrian Dennis/AFP)

11 /14 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanha o príncipe Charles durante a inspeção da Guarda de Honra no Palácio de Buckingham, em Londres - 03/06/2019 (Alex Brandon/AP)

12 /14 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanha o príncipe Charles durante a inspeção da Guarda de Honra no Palácio de Buckingham, em Londres - 03/06/2019 (Victoria Jones/Getty Images)

13 /14 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é fotografado no Palácio de Buckingham durante visita de Estado ao Reino Unido - 03/06/2019 (Toby Melville/Getty Images)

14/14 Donald Trump caminha com o príncipe Charles, nos jardins do Palácio de Buckingham, em Londres durante visita de três dias do presidente dos Estados Unidos ao Reino Unido - 03/06/2019 (Toby Melville/AFP)