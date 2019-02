zoom_out_map 1/32 Primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016

zoom_out_map 2/32 Candidata verifica cartão de inscrição, antes da abertura dos portões para o primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Candidata verifica cartão de inscrição, antes da abertura dos portões para o primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016

zoom_out_map 3/32 Primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016

zoom_out_map 4/32 Primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016

zoom_out_map 5/32 Candidato estuda antes da abertura dos portões para o primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Candidato estuda antes da abertura dos portões para o primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016

zoom_out_map 6/32 Candidata estuda antes da abertura dos portões para as provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Candidata estuda antes da abertura dos portões para as provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016

zoom_out_map 7/32 Primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Primeiro dia das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em São Paulo (SP) - 05/11/2016

8. Os inscritos no Enem 2016 que fariam as provas neste sábado (05) no Colégio Estadual do Paraná terão que realizar as provas em dezembro devido a ocupação na escola, em Curitiba zoom_out_map 8/32 Comunicado avisa que os inscritos no Enem 2016 que fariam as provas neste sábado (05) no Colégio Estadual do Paraná terão que realizar as provas em dezembro devido a ocupação na escola, em Curitiba (Vagner Rosário/VEJA.com) Os inscritos no Enem 2016 que fariam as provas neste sábado (05) no Colégio Estadual do Paraná terão que realizar as provas em dezembro devido a ocupação na escola, em Curitiba

9. Comunicados avisa que os inscritos no Enem 2016 que fariam as provas neste sábado (05) no Colégio Estadual Leoncio Corrêa em Curitiba, terão que realizar as provas em dezembro devido a ocupação na escola zoom_out_map 9/32 Comunicados avisa que os inscritos no Enem 2016 que fariam as provas neste sábado (05) no Colégio Estadual Leoncio Corrêa em Curitiba, terão que realizar as provas em dezembro devido a ocupação na escola (Vagner Rosário/VEJA.com) Comunicados avisa que os inscritos no Enem 2016 que fariam as provas neste sábado (05) no Colégio Estadual Leoncio Corrêa em Curitiba, terão que realizar as provas em dezembro devido a ocupação na escola

10. Ocupação no Colégio Estadual do Paraná impede a realização da prova do Enem, en Curitiba zoom_out_map 10/32 Ocupação no Colégio Estadual do Paraná impede a realização da prova do Enem, en Curitiba (Vagner Rosário/VEJA.com)

11. Ocupação Colégio Estadual Sta Candida em Curitiba impede a realização da prova do Enem zoom_out_map 11/32 Ocupação Colégio Estadual Sta Candida em Curitiba impede a realização da prova do Enem (Vagner Rosário/VEJA.com)

12. Os inscritos no Enem 2016 que fariam as provas neste sábado (05) no Colégio Estadual Loureiro Fernandes terão que realizar as provas em dezembro devido à ocupação na escola, em Curitiba zoom_out_map 12/32 Os inscritos no Enem 2016 que fariam as provas neste sábado (05) no Colégio Estadual Loureiro Fernandes terão que realizar as provas em dezembro devido à ocupação na escola, em Curitiba (Vagner Rosário/VEJA.com)

13. Estudantes aguardam para realizar a prova do Enem, em São Paulo zoom_out_map 13/32 Estudantes aguardam para realizar a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

14. Estudantes aguardam para realizar a prova do Enem, em São Paulo zoom_out_map 14/32 Estudantes aguardam para realizar a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa)

15. Portões são abertos para o primeiro dia de prova do Enem 2016, em São Paulo zoom_out_map 15/32 Portões são abertos para o primeiro dia de prova do Enem 2016, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

16. Portões são abertos para o primeiro dia de prova do Enem 2016, em São Paulo zoom_out_map 16/32 Portões são abertos para o primeiro dia de prova do Enem 2016, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

17. Estudantes aguardam para realizar a prova do ENEM, em São Paulo zoom_out_map 17/32 Estudantes aguardam para realizar a prova do ENEM, em São Paulo (Ricardo Matsukawa)

18. Estudantes aguardam para realizar a prova do Enem, em São Paulo zoom_out_map 18/32 Estudantes aguardam para realizar a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

19. Estudantes aguardam para realizar a prova do Enem, em São Paulo zoom_out_map 19/32 Estudantes aguardam para realizar a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

20. Estudantes aguardam para realizar a prova do ENEM, em São Paulo zoom_out_map 20/32 Estudantes aguardam para realizar a prova do ENEM, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

21. Portões são abertos para o primeiro dia de prova do Enem 2016, em São Paulo zoom_out_map 21/32 Portões são abertos para o primeiro dia de prova do Enem 2016, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

22. Estudantes aguardam para realizar a prova do ENEM, em São Paulo zoom_out_map 22/32 Estudantes aguardam para realizar a prova do ENEM, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

23. Estudantes aguardam para realizar a prova do ENEM, em São Paulo zoom_out_map 23/32 Estudantes aguardam para realizar a prova do ENEM, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

24. Estudante aguarda para realizar a prova do Enem, em São Paulo zoom_out_map 24/32 Estudante aguarda para realizar a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

25. Leonardo Costa aguarda a abertura dos portões para realizar a prova do Enem, em São Paulo zoom_out_map 25/32 Leonardo Costa aguarda a abertura dos portões para realizar a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

26. Luis Carlos aguarda a abertura dos portões para realizar a prova do Enem, em São Paulo zoom_out_map 26/32 Luis Carlos aguarda a abertura dos portões para realizar a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

27. Estudantes aguardam para realizar a prova do ENEM, em São Paulo zoom_out_map 27/32 Estudantes aguardam para realizar a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

28. Estudante aguarda para realizar a prova do ENEM, em São Paulo zoom_out_map 28/32 Estudante aguarda para realizar a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

29. Estudante aguardam a abertura dos portões para realizarem a prova do Enem, em São Paulo zoom_out_map 29/32 Estudante aguardam a abertura dos portões para realizarem a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

30. Katia e Ingrid aguardam a abertura dos portões para realizarem a prova do Enem, em São Paulo zoom_out_map 30/32 Katia e Ingrid aguardam a abertura dos portões para realizarem a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

31. enem-sabado-20161105-066 zoom_out_map 31/32 Estudante aguardam a abertura dos portões para realizarem a prova do Enem, em São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)