Confira as imagens que deram à Reuters um Prêmio Pulitzer

1 /16 Um segurança tenta controlar a distribuição de suprimentos para os refugiados rohingya no acampamento de Cox's Bazar, Bangladesh - 21/09/2017 (Cathal McNaughton/Reuters)

3 /16 Corpos de refugiados rohingya que morreram durante a fuga de Mianmar, foram colocados em uma madrassa local em Shah Porir Dwip, em Teknaf, perto do Cox's Bazar no Bangladesh - 09/10/2017 (Damir Sagolj/Reuters)

4 /16 Os restos de uma aldeia Rohingya queimada são vistos nesta fotografia aérea perto de Maungdaw, norte do estado de Rakhine, em Myanmar - 27/09/2017 (Soe Zeya Tun/Reuters)

5 /16 Refugiada rohingya exausta é vista pedindo ajuda para os que atravessam Palang Khali, perto do Cox's Bazar, no Bangladesh - 02/11/2017 (Hannah McKay/Reuters)

7/16 Folhas de bétele cobrem o rosto do refugiado Rohingya de 11 meses de idade, Abdul Aziz, cujo corpo embrulhado jazia em seu abrigo familiar depois que ele morreu lutando contra febre alta e tosse severa no campo de refugiados de Balukhali, perto de Cox's Bazar, no Bangladesh - 04/12/2017 (Damir Sagolj/Reuters)