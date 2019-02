zoom_out_map 1/9 Fotografia aérea mostra o alojamento do CT Ninho do urubu, do Flamengo, após o incêndio - 08/02/2019 (Renato Spyrro/AP)

Parentes, jornalistas e funcionários aguardam ansiosos por mais informações na porta do CT Ninho do Urubu, do Flamengo, após um incêndio com mortos e feridos nesta madrugada - 08/02/2019 (Leo Correa/AP)

Incêndio atinge o CT Ninho do Urubu, alojamento do Flamengo localizado na Vargem Pequeno, zona oeste do Rio de Janeiro - 08/02/2019 (Reginaldo Pimenta/Raw Image/Folhapress)

Caminhão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é visto do lado de fora do CT Ninho do Urubu, do Flamengo, após um incêndio nesta madrugada - 08/02/2019 (Ricardo Moraes/Reuters)

Centro de Treinamento do Flamengo pega fogo durante a madrugada - 08/02/2019 (TV Globo/Reprodução)

