Cenas da franquia ‘Piratas do Caribe’

1. Orlando Bloom em filme da franquia Piratas do Caribe zoom_out_map 1/14 Orlando Bloom em filme da franquia Piratas do Caribe (VEJA.com/Divulgação) Orlando Bloom em filme da franquia Piratas do Caribe

2. Primeira imagem de Johnny Depp como Jack Sparrow em Piratas do Caribe 5, divulgada pelo produtor Jerry Bruckheimer zoom_out_map 2/14 Primeira imagem de Johnny Depp como Jack Sparrow em Piratas do Caribe 5, divulgada pelo produtor Jerry Bruckheimer (VEJA.com/Twitter) Primeira imagem de Johnny Depp como Jack Sparrow em Piratas do Caribe 5, divulgada pelo produtor Jerry Bruckheimer

3. Johnny Depp como o pirata Jack Sparrow em Piratas do Caribe zoom_out_map 3/14 Johnny Depp como o pirata Jack Sparrow em Piratas do Caribe (Divulgação/VEJA) Johnny Depp como o pirata Jack Sparrow em Piratas do Caribe

4. Gafe no filme Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003) zoom_out_map 4/14 Gafe no filme Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003) (Reprodução/VEJA) Gafe no filme Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003)

5. Poster do quarto filme da franquia Piratas do Caribe zoom_out_map 5/14 Poster do quarto filme da franquia Piratas do Caribe (Divulgação/VEJA) Poster do quarto filme da franquia Piratas do Caribe

6. Cena de Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011) zoom_out_map 6/14 Cena de Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011) (Divulgação/VEJA) Cena de Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011)

7. Piratas do Caribe: O Baú da Morte ficou em terceiro lugar com arrecadação de 1,06 bilhão de dólares. zoom_out_map 7/14 Piratas do Caribe: O Baú da Morte ficou em terceiro lugar com arrecadação de 1,06 bilhão de dólares. (VEJA.com/VEJA) Piratas do Caribe: O Baú da Morte ficou em terceiro lugar com arrecadação de 1,06 bilhão de dólares.

8. Johnny Depp em Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011) zoom_out_map 8/14 Johnny Depp em Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011) (Divulgação/VEJA) Johnny Depp em Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011)

9. O longa Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, estrelado por Johnny Depp, conseguiu 958 milhões de dólares. zoom_out_map 9/14 O longa Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, estrelado por Johnny Depp, conseguiu 958 milhões de dólares. (VEJA.com/Reprodução) O longa Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, estrelado por Johnny Depp, conseguiu 958 milhões de dólares.

10. Cena de Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra (2003) zoom_out_map 10/14 Cena de Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra (2003) (Divulgação/VEJA) Cena de Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra (2003)

11. Cena de Piratas do Caribe: No Fim do Mundo (2007) zoom_out_map 11/14 Cena de Piratas do Caribe: No Fim do Mundo (2007) (Divulgação/VEJA) Cena de Piratas do Caribe: No Fim do Mundo (2007)

12. Johnny Depp e Penélope Cruz em Piratas do Caribe 4 zoom_out_map 12/14 Johnny Depp e Penélope Cruz em Piratas do Caribe 4 (Divulgação/VEJA) Johnny Depp e Penélope Cruz em Piratas do Caribe 4

13. O capitão Jack Sparrow (Johnny Depp) em cena do filme Piratas do Caribe 2 - O Baú da Morte (2006) zoom_out_map 13/14 O capitão Jack Sparrow (Johnny Depp) em cena do filme Piratas do Caribe 2 - O Baú da Morte (2006) (VEJA.com/Reprodução) O capitão Jack Sparrow (Johnny Depp) em cena do filme Piratas do Caribe 2 - O Baú da Morte (2006)