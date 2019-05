FOTOS: Católicos celebram Nossa Senhora de Fátima

1 /9 Imagem de Nossa Senhora de Fátima é rodeada por fiéis carregando velas durante vigília em celebração ao 102º aniversário do aparecimento da Virgem Maria aos três pastorinhos em Portugal (Patricia de Melo Moreira/AFP)

2 /9 Católicos jogam pétalas de rosas em direção à imagem de Nossa Senhora de Fátima durante procissão no santuário dedicado à padroeira (Patricia de Melo Moreira/AFP)

3 /9 Fiéis carregam um andor com a imagem de Nossa Senhora de Fátima durante procissão no santuário dedicado à padroeira (Patricia de Melo Moreira/AFP)

4 /9 Imagem de Nossa Senhora de Fátima é rodeada por fiéis carregando velas durante vigília em celebração ao 102º aniversário do aparecimento da Virgem Maria aos três pastorinhos em Portugal (Pedro Nunes/Reuters)

5 /9 Freira se une aos milhares de peregrinos durante a procissão no Santuário de Fátima, em Portugal (Patricia de Melo Moreira/AFP)

8 /9 Homem se ajoelha para rezar diante do Santuário de Fátima durante as celebrações da padroeira de Portugal (Patricia de Melo Moreira/AFP)

9/9 Peregrina reza de joelhos durante as celebrações do 102º aniversário da aparição da Virgem Maria aos três pastorinhos no Santuário de Fátima, em Portugal (Pedro Nunes/Reuters)