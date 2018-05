Caminhoneiros entram em greve contra aumento no preço de combustíveis

2 /15 Movimentação em posto de combustíveis em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ) - 23/05/2018 (Marcelo Fonseca/Folhapress)

3 /15 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

4 /15 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

5 /15 Vista aérea mostra a rodovia BR-262, em Juatuba (MG), bloqueia por caminhões durante greve, em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Douglas Magno/AFP)

6 /15 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

7 /15 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

8 /15 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

9 /15 Caminhoneiros bloqueiam a BR-040, na altura da cidade de Luziânia (GO), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Adriano Machado/Reuters)

10 /15 Caminhoneiros bloqueiam a BR-116, próximo da cidade de Magé (RJ), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

11 /15 Caminhoneiros bloqueiam a rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes (SP), no km 279 - 23/05/2018 (TV Globo/Reprodução)

12/15 Caminhoneiros autônomos realizam o terceiro dia de protesto na BR 101, na altura do Trevo de Manilha, sentido Rio de Janeiro (RJ). Os motoristas organizam a paralisação contra o aumento do preço do combustível - 23/05/2018 (Jose Lucena/Futura Press/Folhapress)