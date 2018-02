Beija-Flor vence o Carnaval com enredo sobre corrupção

2 /12 A Beija-Flor abordou temas como desigualdade social, a falta de respeito e a de amor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

3 /12 A Beija-Flor abordou temas como desigualdade social, a falta de respeito e a de amor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

5 /12 A Beija-Flor abordou temas como desigualdade social, a falta de respeito e a de amor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

6/12 A cantora Pabllo Vittar desfila pela Beija-Flor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio (Mauro Pimentel/AFP)

Brazilian drag queen and singer Pabllo Vittar parades with the Beija-Flor samba school during the second night of Rio's Carnival at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil, on February 13, 2018. / AFP PHOTO / Mauro PIMENTEL