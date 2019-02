As obras de Caravaggio

O Tocador de Alaúde, de 1595. Integra o acervo do Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia

1 /12 O Tocador de Alaúde, de 1595. Integra o acervo do Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia (Foto: Reprodução/VEJA)

2 /12 Os Músicos, de 1595, encontra-se no Museu Metropolitan em Nova York (Foto: Reprodução/VEJA)

3 /12 A Deusa da Boa Ventura, produzida entre 1595-1598. Integra o acervo do Museu do Louvre, em Paris (Foto: Reprodução/VEJA)

4 /12 Cabeça de Medusa, de 1598. A pintura foi encomendada como um presente para o grão-duque da Toscana, entrando para a coleção dos Médici. Hoje é parte do acervo da Galeria Uffizi, em Florença (Foto: Reprodução/VEJA)

6 /12 Davi com a Cabeça de Golias, de 1600. A tela está nas paredes do Museu Prado, em Madri (Foto: Reprodução/VEJA)

7 /12 A Ceia em Emaús, de 1601. A pintura foi encomendado pelo nobre romano Ciriaco Mattei. Atualmente, ela está na National Gallery , em Londres. Caravaggio pintou uma segunda versão do quadro, que está exposta na Pinacoteca de Brera em Milão, na Itália (Foto: Reprodução/VEJA)

8 /12 Descida da Cruz, produzido enter 1600 e 1604. A tela é considerada uma das obras-primas do pintor, e foi encomendado por Girolamo Vittrice para a capela de sua família em Santa Maria de Vallicella, em Roma. Atualmente pode ser encontrada nos Museus do Vaticano (Foto: Reprodução/VEJA)

9 /12 A Morte da Virgem, de 1606. A pintura foi encomendada em 1601 para a igreja de Santa Maria della Scala, em Roma. Atualmente pode ser encontrada no Museu do Louvre, em Paris: (Foto: Reprodução/VEJA)

10/12 Alof de Wignacourt, de 1608. Retrato do Grão-Mestre da Ordem de Malta, está hoje no Museu do Louvre, em Paris (Foto: Reprodução/VEJA)

