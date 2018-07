zoom_out_map 1/15 Eden Hazard durante partida entre Bélgica e Japão, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada na Arena Rostov. Os belgas venceram os asiáticos de virada, por 3 a 2 - 02/07/2018 (Odd Andersen/AFP)

Cristiano Ronaldo durante partida entre Portugal e Uruguai, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada no Estádio Olímpico de Sochi. Os lusitanos perderam a partida por 2 a 1, sendo eliminados da competição - 30/06/2018 (Murad Sezer/Reuters)

Cristiano Ronaldo discute com o árbitro Cesar Ramos, durante partida entre Portugal e Uruguai, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada no Estádio Olímpico de Sochi. Os lusitanos perderam a partida por 2 a 1, sendo eliminados da competição - 30/06/2018 (Toru Hanai/Reuters)

Javier Hernandez, jogador do México, lamenta jogada perdida durante partida contra a Suécia, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo, realizada em Ecaterimburgo. Os mexicanos perderam a partida por 3 a 0 - 27/06/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

Federico Fazio, jogador da Argentina, reage durante partida contra a França, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada na Arena Kazan. Os sul-americanos foram derrotados pelos europeus por 4 a 3 - 30/06/2018 (Kevin C. Cox/Getty Images)

O jogador Takashi Inui, do Japão, lamenta após perder gol durante partida contra o Senegal, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo, realizada em Ecaterimburgo. As equipes empataram em 2 a 2 - 24/06/2018 (Andrew Couldridge/Reuters)

O jogador James Rodriguez, da Colômbia, lamenta após chance perdida durante partida contra a Polônia, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo, realizada na Arena Kazan. Os colombianos venceram a partida por 3 a 0 - 24/06/2018 (Toru Hanai/Reuters)

Lionel Messi lamenta após a Argentina perder para a França por 4 a 3, e ser eliminada da Copa do Mundo, em partida realizada na Arena Kazan - 30/06/2018 (Dylan Martinez/Reuters)

Andres Guardado, jogador do México, observa Sami Khedira, jogador da Alemanha, durante partida realizada no Estádio Lujniki, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo. Seleção mexicana venceu a partida por 1 a 0 - 17/06/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

O jogador Mateo Kovacic, da Croácia, lamenta após chance perdida durante partida contra a Dinamarca, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada em Nizhny Novgorod. Os croatas passaram para a próxima fase após disputa de penalidades máximas - 01/07/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

Alexandr Samedov, da Rússia, se refresca antes de partida contra o Egito, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo, realizada em São Petersburgo. Os anfitriões venceram os egípcios por 3 a 1 - 19/06/2018 (Julian Finney/Getty Images)

O jogador Mehdi Taremi, do Irã, comemora após partida contra Portugal, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo, realizada em Saransk. Os iranianos empataram a partida em 1 a 1, nos acréscimos do segundo tempo - 25/06/2018 (Murad Sezer/Reuters)

Dani Carvajal, jogador da Espanha, lamenta após chance perdida durante partida contra a Rússia, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada no Estádio Lujniki. Os europeus foram eliminados da competição após disputa nas penalidades máximas - 01/07/2018 (Kirill Kudryavtsev/AFP)

Edinson Cavani, do Uruguai, deixa a partida após sofrer lesão durante partida contra Portugal, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada no Estádio Olímpico de Sochi - 30/06/2018 (Julian Finney/Getty Images)