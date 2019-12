‘Aerofla’: as fotos da festa da torcida antes do embarque do Flamengo

A torcida rubro-negra voltou a acompanhar o Flamengo em um embarque importante, desta vez, para o Catar, onde a equipe lutará pelo bicampeonato do Mundial de Clubes. A estreia está marcada para a próxima terça-feira 17, contra o vencedor de Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance, da Tunísia, que jogam no sábado 12, às 11h (de Brasília). A calorosa despedida da torcida, apelidada de “Aerofla”, já ocorreu no último dia 20, quando o Flamengo viajou para o Peru, onde se sagrou nbicampeão da Libertadores. Nesta sexta-feira 13, o encontro voltou a atrair uma multidão de rubro-negros entre o Ninho do Urubu, onde o time treinou e dez fotos com as taças de 2019 pela manhã, até o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). O Flamengo e as autoridades de segurança fizeram uma lista de recomendações para evitar maiores transtornos em plena sexta-feira no Rio de Janeiro.

Acompanhe o “Aerofla” do Mundial de Clubes nas imagens abaixo: