zoom_out_map 1/7 Jogadores franceses comemoram após abrirem o placar de partida contra a Austrália com gol de pênalti de Antoine Griezmann. França vence a Austrália por 2x0 com gol contra feito por Aziz Behich. Está é a quarta vez consecutiva que a França vence seu jogo de estréia na Copa do Mundo - 16/06/2018 (Franck Fife/AFP)

zoom_out_map 2/7 Kylian Mbappe marca primeiro e único gol da partida contra o Peru aos 34' na Arena Ekaterinburg garantindo a vitória da França por 1x0. A França continua invicta e sem levar gols de seleções sul-americanas em seus oito e sete últimos jogos respectivamente, o último gol sofrido foi pelo Brasil em 1986 - 21/06/2018 (Lars Baron/FIFA/Getty Images)

zoom_out_map 3/7 França empata no 0x0 contra a Dinamarca no Estádio Lujiniki. Esse foi o primeiro 0x0 da Copa do Mundo de 2018 após trinta e seis jogos já realizados. Mesmo com o empate a França passa invicta pela Fase de grupos - 26/06/2018 (Mike Hewitt/FIFA/Getty Images)

zoom_out_map 4/7 Kylian Mbappe comemora seu segundo gol, quarto da França contra a Argentina na Arena Kazan. França vence partida acirrada por 4x3. A Argentina é a segunda equipe a perder após marcar três gols desde a URSS contra a Bélgica em 1986 em que a seleção belga venceu por 4x3. (Michael Regan/FIFA/Getty Images)

zoom_out_map 5/7 Com gol de Antoine Griezmann e Raphael Varane (foto) a França vence o Uruguai por 2x0 no Estádio Nijni Novgorod e vai pela sexta vez à semi-final da Copa do Mundo, chegando duas vezes a final em 1998 e 2006 - 06/07/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

zoom_out_map 6/7 Samuel Umtiti marca seu primeiro e único gol para a França, que garantiu a vitória por 1x0 em partida contra a Bélgica no Estádio São Petersburgo. França chega a sua terceira final de Copa do Mundo, a primeira final da seleção francesa foi em 1998 e a segunda em 2006 - 10/07/2018 (Alexander Hassenstein/Getty Images)