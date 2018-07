zoom_out_map 1/7 Jogadores franceses comemoram após abrirem o placar de partida contra a Austrália com gol de pênalti de Antoine Griezmann. Seleção venceu a Austrália por 2 x 0 - o segundo gol foi contra, de Aziz Behich. Foi a quarta vez consecutiva que a França venceu seu jogo de estreia em Copas do Mundo - 16/06/2018 (Franck Fife/AFP)

Kylian Mbappé marca o único gol da partida na vitória sobre o Peru, aos 34 minutos do primeiro tempo, na Arena Ekaterinburg. Com o resultado, a França chega a sete jogos sem tomar gol de seleções sul-americanas em Copas - o último foi contra o Brasil em 1986 - 21/06/2018 (Lars Baron/FIFA/Getty Images)

França empata contra a Dinamarca no Estádio Lujniki, em Moscou, no primeiro 0 x 0 da Copa do Mundo de 2018 após 36 jogos disputados. Com o resultado, a França passa invicta pela fase de grupos - 26/06/2018 (Mike Hewitt/FIFA/Getty Images)

Kylian Mbappé comemora seu segundo gol, o quarto da França, contra a Argentina na Arena Kazan, na acirrada vitória por 4 x 3. A Argentina se torna a primeira seleção a perder após ter feito três gols desde a derrota por 4 x 3 da extinta União Soviética para a Bélgica em 1986. (Michael Regan/FIFA/Getty Images)

Com gols de Antoine Griezmann e Raphael Varane (foto), a França vence o Uruguai por 2 x 0 no Estádio Nijni Novgorod e chega pela sexta vez a uma semifinal de Copa do Mundo - em três oportunidades (1998, 2006 e 2018), a seleção chegou à final do torneio - 06/07/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

O zagueiro Samuel Umtiti marca o único gol da França na vitória por 1 x 0 sobre a Bélgica no Estádio São Petersburgo. Com o resultado, os franceses chegam à sua terceira final de Copa do Mundo - antes, haviam sido campeões em 1998 (em casa) e vices em 2006 (na Alemanha), ao perderem da Itália - 10/07/2018 (Alexander Hassenstein/Getty Images)