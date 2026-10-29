Zverev vence e se confirma como novo número 1 do mundo no ranking da ATP

O tenista alemão Alexander Zverev, campeão de Roland Garros e do US Open este ano, garantiu pontos suficientes nesta quinta-feira, 29, para superar o italiano Jannik Sinner e assumir o número 1 do ranking da ATP na lista que será publicada na próxima semana.

Zverev alcançou seu objetivo matematicamente ao vencer o holandês Tallon Griekspoor (N.50) com parciais de 6-4 e 7-5 nas oitavas de final do ATP 500 de Viena. “É um sentimento incrível e especial estar em quadra e saber que, a partir de segunda-feira, serei o número 1 do mundo. É a melhor sensação do mundo”, comemorou o atleta após a partida.

Com essa vitória, o alemão de 29 anos tem a garantia de somar, no mínimo, 9.450 pontos no ranking de segunda-feira, a mesma pontuação que Sinner terá, superando o italiano por ter conquistado mais títulos de Grand Slam na temporada.

Sinner anunciou no início de outubro que não jogará mais este ano devido a uma lesão no joelho, o que na prática garantiu a Zverev terminar 2026 no topo da classificação. A única dúvida, portanto, era saber quando o alemão daria o salto do número 2 para o tão almejado número 1.

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Zverev chegou ao ATP 500 de Viena sabendo que precisava alcançar as quartas de final para conseguir o feito logo nesta primeira oportunidade, o que significava vencer pelo menos duas partidas na capital austríaca.

Na primeira rodada, teve de batalhar muito para superar o espanhol Martín Landaluce por 2 sets a 1, mesmo depois de ter ficado em desvantagem de 5/2 no tie-break decisivo e de ter salvado quatro match points. O jogo desta quinta-feira contra Griekspoor foi muito menos angustiante, e ele conseguiu a vitória em uma hora e 36 minutos.

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Na próxima segunda-feira, Zverev será o 30º jogador a assumir o posto de número 1 desde a introdução do ranking da ATP, em 1973. Nas últimas temporadas, ele esteve à sombra de Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz, mas as lesões de ambos neste ano de 2026 o ajudaram a ser, finalmente, o protagonista do tênis mundial.

Nunca, até este ano, Zverev havia vencido um torneio de Grand Slam, mas nesta temporada ele conquistou dois: primeiro, quebrou o jejum ao levantar a Copa dos Mosqueteiros em Roland Garros, em junho; depois, em setembro, foi campeão do US Open.

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(Com AFP)