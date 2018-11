Zverev bate Djokovic e conquista o ATP Finals pela primeira vez

O alemão Alexander Zverev atropelou o sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do ranking mundial, e conquistou o título do ATP Finals neste domingo. O torneio reúne os oito melhores da temporada. É a primeira vez que Zverev vence a competição.

O jovem, de 21 anos, passou pelo veterano por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3. A partida valendo o troféu teve duração de uma hora e 20 minutos.

Com a conquista, Zverev saltará para a quarta colocação da classificação da ATP, ficando atrás de Djokovic, do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer, a quem o alemão superou ontem, pelas semifinais do torneio.