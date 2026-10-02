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Esporte

Zverev alfineta Novak Djokovic em meio a polêmica no Grand Slam

Alemão provocou adversário

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 13h15 | Atualizado em 2 out 2026, 13h16
Tenista Alexander Zverev, de cabelo castanho e bandana azul, golpeia a bola com raquete vermelha e preta. Ele veste camiseta listrada azul, branca e salmão, e shorts azuis. A bola de tênis verde está no ar, e o fundo escuro tem um logo branco desfocado
Tenista alemão Alexander Zerev (Chaz Niell/Getty Images)
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Zverev alfineta Novak Djokovic em meio a polêmica no Grand Slam Priorize VEJA no Google

Uma discussão sobre o formato das partidas nos Grand Slams ganhou um novo capítulo no mundo do tênis. A possibilidade de reduzir a duração dos confrontos masculinos, atualmente disputados em melhor de cinco sets nos quatro principais torneios da temporada, vem dividindo opiniões entre os principais nomes do circuito. Alexander Zverev se posicionou contra uma eventual mudança e aproveitou o assunto para provocar Novak Djokovic.

Após a vitória sobre Cameron Norrie no ATP 500 de Pequim, o alemão foi questionado sobre a possibilidade de os Grand Slams adotarem partidas em melhor de três sets. Zverev afirmou que não conhece jogadores que prefiram o formato mais curto e, ao comentar a posição de Djokovic, brincou com a idade do sérvio. “Talvez Novak queira jogar em melhor de três porque, claro, está ficando um pouco mais velho agora”, afirmou o alemão, sugerindo ainda que a opinião do adversário poderia ser diferente caso a discussão tivesse acontecido anos atrás.

O tenista também defendeu que as partidas em melhor de cinco sets são justamente uma das características que diferenciam os Grand Slams dos demais torneios do circuito. “São os mais difíceis de conquistar no nosso esporte porque jogamos em melhor de cinco sets. Fisicamente, é uma das coisas mais extremas pelas quais você pode passar“, afirmou.

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