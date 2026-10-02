Zverev alfineta Novak Djokovic em meio a polêmica no Grand Slam

Uma discussão sobre o formato das partidas nos Grand Slams ganhou um novo capítulo no mundo do tênis. A possibilidade de reduzir a duração dos confrontos masculinos, atualmente disputados em melhor de cinco sets nos quatro principais torneios da temporada, vem dividindo opiniões entre os principais nomes do circuito. Alexander Zverev se posicionou contra uma eventual mudança e aproveitou o assunto para provocar Novak Djokovic.

Após a vitória sobre Cameron Norrie no ATP 500 de Pequim, o alemão foi questionado sobre a possibilidade de os Grand Slams adotarem partidas em melhor de três sets. Zverev afirmou que não conhece jogadores que prefiram o formato mais curto e, ao comentar a posição de Djokovic, brincou com a idade do sérvio. “Talvez Novak queira jogar em melhor de três porque, claro, está ficando um pouco mais velho agora”, afirmou o alemão, sugerindo ainda que a opinião do adversário poderia ser diferente caso a discussão tivesse acontecido anos atrás.

O tenista também defendeu que as partidas em melhor de cinco sets são justamente uma das características que diferenciam os Grand Slams dos demais torneios do circuito. “São os mais difíceis de conquistar no nosso esporte porque jogamos em melhor de cinco sets. Fisicamente, é uma das coisas mais extremas pelas quais você pode passar“, afirmou.

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