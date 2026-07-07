Zoação com Trump? Dancinha da Bélgica após gol viraliza

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Após golear os EUA por 4 a 1 e garantir vaga nas quartas da Copa do Mundo, a seleção da Bélgica provocou ao imitar a “dancinha” de Donald Trump. O gesto, uma resposta à polêmica ligação do presidente americano à Fifa sobre um cartão vermelho, viralizou rapidamente nas redes sociais.

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Jogadores da Bélgica fazem dancinha de Trump em goleada sobre os Estados Unidos nesta segunda-feira, 6, e viralizam na internet. A comemoração semelhante aos gestos do presidente norte-americano foi feita após o gol belga que fechou a vitória em cima dos anfitriões do torneio. O jogo acabou 4 a 1 e deu a vaga aos europeus para as quartas de final.

A polêmica do jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo entre Bélgica e EUA começou antes da bola rolar. Donald Trump confirmou nesta segunda-feira que ligou para a Fifa pedindo a revisão do cartão vermelho aplicado ao atacante norte-americano Balogun.

Segundo declaração do presidente norte-americano, a punição feita pelo árbitro brasileiro Raphael Claus durante a partida dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina, na última quarta-feira, 1º, foi “um pouco suspeita”. Por conta disso, ele resolveu falar com Gianni Infantino, presidente da organização responsável pelo torneio. Infantino admitiu ter recebido a ligação de Trump, porém afirmou que a decisão do Comitê Disciplinar da federação foi feita de maneira independente.

A provocação e a repercussão

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A Bélgica deu uma resposta a essa polêmica em campo, no Lumen Field, em Seattle. A seleção europeia abriu o placar logo no início do primeiro tempo e os EUA empataram o jogo aos 30 minutos. Os belgas, porém, dois minutos depois, estavam à frente do placar novamente. No segundo tempo, a Bélgica fez mais dois gols, fechando a partida em 4 a 1. A provocação veio após Lukaku marcar o quarto gol, quando os atletas da equipe imitaram a dança característica de Trump.

Logo após o jogo, o vídeo dos belgas comemorando viralizou na internet e o perfil do presidente norte-americano foi invadido de comentários zombando da situação. Os posts de Trump, agora, estão repletos de bandeiras da Bélgica e menções à dança feita na partida desta segunda-feira.

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