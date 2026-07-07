Zoação com Trump? Dancinha da Bélgica após gol viraliza
A seleção europeia goleou os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo
Jogadores da Bélgica fazem dancinha de Trump em goleada sobre os Estados Unidos nesta segunda-feira, 6, e viralizam na internet. A comemoração semelhante aos gestos do presidente norte-americano foi feita após o gol belga que fechou a vitória em cima dos anfitriões do torneio. O jogo acabou 4 a 1 e deu a vaga aos europeus para as quartas de final.
A polêmica do jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo entre Bélgica e EUA começou antes da bola rolar. Donald Trump confirmou nesta segunda-feira que ligou para a Fifa pedindo a revisão do cartão vermelho aplicado ao atacante norte-americano Balogun.
Segundo declaração do presidente norte-americano, a punição feita pelo árbitro brasileiro Raphael Claus durante a partida dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina, na última quarta-feira, 1º, foi “um pouco suspeita”. Por conta disso, ele resolveu falar com Gianni Infantino, presidente da organização responsável pelo torneio. Infantino admitiu ter recebido a ligação de Trump, porém afirmou que a decisão do Comitê Disciplinar da federação foi feita de maneira independente.
A provocação e a repercussão
A Bélgica deu uma resposta a essa polêmica em campo, no Lumen Field, em Seattle. A seleção europeia abriu o placar logo no início do primeiro tempo e os EUA empataram o jogo aos 30 minutos. Os belgas, porém, dois minutos depois, estavam à frente do placar novamente. No segundo tempo, a Bélgica fez mais dois gols, fechando a partida em 4 a 1. A provocação veio após Lukaku marcar o quarto gol, quando os atletas da equipe imitaram a dança característica de Trump.
Logo após o jogo, o vídeo dos belgas comemorando viralizou na internet e o perfil do presidente norte-americano foi invadido de comentários zombando da situação. Os posts de Trump, agora, estão repletos de bandeiras da Bélgica e menções à dança feita na partida desta segunda-feira.
EM UM SÓ LUGAR