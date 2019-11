Zidane nega saída de Vinícius Junior: ‘Vai ficar no Real Madrid’

O técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, rechaçou nesta sexta-feira 29 a possibilidade de emprestar ou vender o brasileiro Vinícius Junior na janela de transferências de inverno na Europa. Segundo o treinador francês, o atacante não tem tido oportunidades devido à boa fase de Eden Hazard e Rodrygo, mas isso pode mudar em breve.

“Vinícius é do elenco, não vai sair. Somos 25 ou 26 jogadores. Ultimamente ele não tem jogado muito, mas vai jogar. O que mudou é que no momento estão jogando Hazard e Rodrygo e eles estão jogando bem. Ele também treina bem. A única coisa é que há outros jogadores importantes e tenho de decidir. É a minha função. Isso não vai mudar. Ele deve estar preparado quando eu o chamar”, explicou Zidane, em coletiva.

O atacante de 19 anos tem sido pouco aproveitado nesta temporada e começou a ter sua saída especulada nas últimas semanas, quando foi cortado de jogos da Liga dos Campeões. Vinícius foi relacionado em cinco das últimas dez partidas, sempre ficando no banco de reservas. Ele foi titular em quatro das 11 partidas que disputou pelo Real Madrid nesta temporada, anotando apenas um gol.

O Real ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol com os mesmos 28 pontos do Barcelona, mas uma vitória a menos. Neste sábado, o clube da capital encara o Alavés, fora de casa, pela 15ª rodada.

(Com Estadão Conteúdo)