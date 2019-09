Zidane nega problema e exalta Vinícius Junior: ‘É o futuro do Real Madrid’

O Real Madrid vive um começo complicado de temporada e ocupa o quinto lugar no Campeonato Espanhol, com apenas uma vitória e dois empates. Um dos jogadores com desempenho abaixo do esperado na equipe é o brasileiro Vinícius Júnior, mas o atacante de 19 anos ganhou o apoio do técnico Zinedine Zidane nesta sexta-feira, 13.

“Isso são vocês (jornalistas) que dizem. Ele tem a máxima confiança do treinador, que sou eu. Ele é o futuro do Real Madrid, isso é certo. Está em um processo de fazer as coisas bem. Conto com ele”, afirmou Zidane em coletiva.

Vinícius está em sua segunda temporada no clube espanhol. Ele começou na equipe B, mas ganhou uma vaga no time principal. As boas atuações na última temporada fizeram o atacante ter sua primeira oportunidade na seleção brasileira na última terça-feira, na derrota para o Peru, por 1 a 0, em amistoso nos Estados Unidos.

O Real Madrid, além dos problemas de desempenho, teve de lidar com 10 desfalques por lesão no início da temporada. Luka Modric, Ferland Mendy, Marco Asensio, James Rodríguez, Thibaut Courtois, Luka Jovic, Brahim Díaz e Rodrygo são os jogadores que ainda estão no departamento médico. A boa notícia é a volta do atacante belga Eden Hazard que, recuperado de lesão, poderá estrear oficialmente pelo clube neste sábado, às 8h (de Brasília), contra o Levante, no Santiago Bernabéu.

“Hazard esteve lesionado por três semanas e voltou aos treinos, sem restrições, recentemente. Temos muita vontade de vê-lo, mas vamos disputar muitos jogos e devemos ir com calma. Existe expectativa e serei eu a decidir como dosar os minutos e o seu jogo. Temos de jogar com o Hazard não só este jogo, como muitos outros mais durante a temporada”, alertou Zidane.

(Com Estadão Conteúdo)