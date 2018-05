Zidane não descarta contratação, mas avisa: “Não pedi Neymar”

1. Neymar lamenta a derrota para o Real Madrid zoom_out_map 1/8 Neymar lamenta a derrota para o Real Madrid (Sergio Perez/Reuters) Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Real Madrid vs Paris St Germain - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - February 14, 2018 Paris Saint-Germain’s Neymar looks dejected after Real Madrid’s Marcelo scored their third goal REUTERS/Sergio Perez

2. Marcelo comemora com o técnico Zidane, após marcar o terceiro gol do Real Madrid contra o PSG zoom_out_map 2/8 Marcelo comemora com o técnico Zidane, após marcar o terceiro gol do Real Madrid contra o PSG (Paul Hanna/Reuters) Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Real Madrid vs Paris St Germain - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - February 14, 2018 Real Madrid’s Marcelo celebrates scoring their third goal with coach Zinedine Zidane REUTERS/Paul Hanna

3. Marcelo comemora após marcar o terceiro gol do Real Madrid contra o PSG zoom_out_map 3/8 Marcelo comemora após marcar o terceiro gol do Real Madrid contra o PSG (Paul Hanna/Reuters)

4. Cristiano Ronaldo comemora após marcar o segundo gol do Real Madrid contra o PSG zoom_out_map 4/8 Cristiano Ronaldo comemora após marcar o segundo gol do Real Madrid contra o PSG (Paul Hanna/Reuters)

5. Neymar conversa com o árbitro após acertar uma bolada zoom_out_map 5/8 Neymar conversa com o árbitro após acertar uma bolada (Stringer/Reuters) Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Real Madrid vs Paris St Germain - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - February 14, 2018 Paris Saint-Germain’s Neymar checks on referee Gianluca Rocchi after he sustains an injury REUTERS/Stringer

6. Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, comemora após marcar de pênalti o gol de empate contra o PSG zoom_out_map 6/8 Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, comemora após marcar de pênalti o gol de empate contra o PSG (Sergio Perez/Reuters) Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Real Madrid vs Paris St Germain - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - February 14, 2018 Real Madrid’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal REUTERS/Sergio Perez

7. Neymar, do PSG, é marcado por Nacho, do Real Madrid, pela Liga dos Campeões, em Madri zoom_out_map 7/8 Neymar, do PSG, é marcado por Nacho, do Real Madrid, pela Liga dos Campeões, em Madri (Paul Hanna/Reuters) Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Real Madrid vs Paris St Germain - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - February 14, 2018 Paris Saint-Germain’s Neymar in action with Real Madrid’s Nacho REUTERS/Paul Hanna