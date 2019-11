Zidane elogia Rodrygo: ‘Provou estar preparado para jogar no Real’

O técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, rasgou elogios nesta segunda-feira, 25, ao atacante brasileiro Rodrygo, de 18 anos, que está confirmado para o jogo contra o Paris Saint-Germain, na terça, pela Liga dos Campeões. O treinador francês ressaltou que o ex-atacante do Santos e o meia espanhol Federico Valverde, de 21 anos, aproveitaram as oportunidades que tiveram e por isso continuam na equipe.

“Valverde e Rodrygo mostraram que estão preparados para jogar no Real Madrid, fazer parte da equipe. Tiveram suas oportunidades e se saíram bem. Não me surpreende. Apesar de jovens, eles têm energia e desejam progredir”, comentou Zidane em coletiva.

Rodrygo comemora um de seus gols contra o Galatasaray, no Estádio Santiago Bernabéu

Rodrygo marcou três gols na vitória do Real por 6 a 0 sobre o Galatasaray, pela 4ª rodada do Grupo A da Champions. Desde então, o atacante brasileiro é frequentemente utilizado na equipe madrilenha e, inclusive, foi titular no jogo contra a Real Sociedad, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, completando o trio de ataque formado também por Eden Hazard e Karim Benzema.

Zidane, por outro lado, cortou o brasileiro Vinícius Júnior da lista de relacionados para a partida. Sensação do time espanhol na última temporada, o ex-atacante do Flamengo, de 19 anos, passa por um momento conturbado no clube e sucumbiu aos concorrentes. Ele não foi relacionado na última partida do Real na Champions, contra o Galatasaray, e no embate diante da Real Sociedad.

O Real teve um começo ruim na Champions, com uma derrota e um empate nas duas primeiras rodadas, mas reagiu venceu as duas partidas mais recentes. Em caso de vitória contra o líder PSG, o clube espanhol pode garantir classificação antecipada às oitavas de final e manter as chances de chegar à liderança. O confronto entre os clubes será nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.