Zezé Perrella anuncia afastamento de Thiago Neves do Cruzeiro

Thiago Neves não joga mais pelo Cruzeiro. Ao menos é o que afirma o gestor de futebol e presidente do Conselho Deliberativo do clube, Zezé Perrella. A decisão foi tomada depois de o meio-campista de 34 anos ser flagrado curtindo uma festa no último domingo 1º, véspera do confronto decisivo contra o Vasco.

Em tratamento de um edema muscular na coxa esquerda, Thiago Neves não havia sido relacionado para a partida contra o Vasco, nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), em São Januário, e sequer viajou com a delegação para o Rio de Janeiro. Em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube, Zezé detonou a postura do atleta.

“Estou aqui na concentração do Cruzeiro preocupado com o jogo e para minha surpresa logo que acordo de manhã vejo nosso atleta Thiago Neves curtindo uma festa no Mineirão. Um jogador que está se recuperando de lesão e poderia ser até aproveitado no próximo jogo”, disse.

“O Léo está com a clavícula quebrada, acompanhou a delegação e segue o time nesse momento difícil. O Thiago Neves, ao contrário, preferiu fazer festa e está comemorando o quê?”, disparou.

Por fim, Zezé Perrella não poupou palavras para anunciar o afastamento do jogador. “Eu quero comunicar que o Thiago não faz mais parte dos planos desta diretoria. Nós temos um contrato e o contrato precisa ser cumprido, mas a partir de agora ele treina à parte. E vamos torcer para que ele arrume um time, porque, enquanto eu estiver aqui, ele não veste a camisa do Cruzeiro”, finalizou.