Zebra na Copa do Mundo; Filipinas vencem anfitriãs

Depois de surpreender na abertura da Copa do Mundo Feminina e arrancar uma vitória sobre a favorita Noruega, a primeira em mundiais, foi a vez da Nova Zelândia sofrer uma inesperada derrota para as Filipinas, na segunda rodada do Grupo A. Coanfitriã do Mundial e jogando na capital Wellington, as neozelandesas perderam por 1 a 0, gol de Sarina Bolden. Foi também o primeiro triunfo da seleção em Copas do Mundo. Na outra partida do grupo, a Suíça e as norueguesas empataram em 0 a 0. Os dois jogos ocorreram na madrugada desta terça-feira (25).

Com os resultados, o Grupo A ficou embolado. A Suíça, que havia vencido as Filipinas na primeira rodada, lidera, com quatro pontos. A Nova Zelândia está em segundo, com três, a mesma pontuação das Filipinas, que têm pior saldo de gols e estão em terceiro. A Noruega tem um ponto apenas e já não depende apenas de si para avançar às oitavas. No próximo domingo (30), as equipes disputam a última rodada da primeira fase. Em Dunedin, a Nova Zelândia encara a Suíça encara a anfitriã. Em Auckland, a Noruega enfrenta as Filipinas. Os dois jogos serão às 4h (horário de Brasília).

Colômbia vence em partida com recorde

Pelo Grupo H, que interessa muito ao Brasil, devido ao chaveamento da Copa, a seleção colombiana estreou com uma vitória de 2 a 0 sobre a Coreia do Sul, com gols de Linda Caicedo e por Catalina Usme. A partida foi realizada na noite da última segunda-feira (24).

A partida foi marcada pela quebra de um recorde na Copa do Mundo Feminina. Aos 16 anos, Casey Phair se tornou a jogadora mais jovem a disputar uma partida no torneio. Nascida nos Estados Unidos e também com nacionalidade sul-coreana, a jogadora bateu o recorde que era da nigeriana Ifanyi Chiejine, que disputou a Copa do Mundo de 1999, nos EUA, com 16 anos e 34 dias. Casey também se tornou a primeira atleta multirracial a vestir a camisa das seleções sul-coreanas, tanto no feminino, como no masculino.

A Alemanha, que goleou Marrocos por 6 a 0, lidera o Grupo H. As colombianas estão em segundo, também com três pontos, mas menor saldo de gols. Alemãs e a equipe sul-americana disputam a liderança do grupo no próximo domingo (30), às 6h30 (horário de Brasília). Coreia do Sul e Marrocos jogam horas antes, à 1h30 (de Brasília).