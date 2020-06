Zanardi sofre grave acidente e é levado ao hospital de helicóptero

O atleta italiano Alessandro Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e Fórmula Indy e campeão paralímpico, se envolveu em um grave acidente nesta sexta-feira, 19, ao chocar-se com um caminhão quando disputava uma prova de bicicletas adaptadas na cidade de Pienza, na província de Siena, na Itália.

Ele foi levado de helicóptero a um hospital e segundo informações de jornais italianos como a Corriere della Sera, seu estado é gravíssimo, com suspeitas de politraumatismo.

Zanardi, de 53 anos, competia em uma das etapas do Objetivo Tricolor, um campeonato de atletas paralímpicos em bicicletas de mão, bicicletas ou cadeiras de rodas olímpicas. Horas antes do acidente, a BMW havia anunciado o retorno do atleta biamputado às pistas, para a etapa de de Monza do Campeonato Italiano de GT.

O italiano estreou na Fórmula 1 em 1991, sem grande sucesso por Jordan, Minardi e Lotus. Se tornaria uma estrela do automobilismo nos Estados Unidos, ao conquistar os títulos da Indy em 1997 e 1998 pela Ganassi, antes de retornar à F1 para uma passagem apagada pela Williams.

Continua após a publicidade

Em 2001, de volta à Indy, Zanardi sofreu um chocante acidente que mudou sua vida na etapa da Alemanha, em Lausitzring: após rodar e bater no muro, ficou parado no meio da pista e foi atingido em cheio pelo carro do canandense Alex Tagliani. Suas duas pernas tiveram de ser amputadas acima do joelho.

O italiano, então, iniciou uma belíssima história de superação, tornando-se uma estrela do ciclismo paralímpico, com diversos títulos de maratonas importantes como Nova York, Veneza e Roma, além de quatro medalhas de ouro e duas de prata em Jogos Paralímpicos, em Londres-2012 e Rio-2016.