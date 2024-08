Zagueiro uruguaio Juan Izquierdo morre em São Paulo, aos 27 anos

O jogador de futebol uruguaio Juan Izquierdo, de 27 anos, morreu nesta terça-feira, 27, segundo o Nacional, clube em que ele jogava. “Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo”, disse o time em comunicado postado nas redes sociais. “Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável.”

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

O zagueiro sofreu um mal súbito durante partida da última quinta-feira, contra o São Paulo, no estádio MorumBIS, válida pela Copa Libertadores, e desmaiou. Ele foi retirado do campo por uma ambulância e levado diretamente ao Hospital Albert Einstein.

Izquierdo teve um episódio de arritmia cardíaca e precisou de ressuscitação após desmaiar no estádio do MorumBIS. As ligas de futebol de primeira e segunda divisão do Uruguai foram adiadas no fim de semana devido a preocupações com a saúde do atleta. Os jogadores do São Paulo vestiram uma camisa em apoio ao jogador uruguaio antes da vitória do time por 2 a 1 na liga brasileira contra o Vitória no domingo.

A carreira de Izquierdo inclui passagens por vários clubes uruguaios, incluindo Cerro, Peñarol, Wanderers e o Liverpool local. Ele também jogou pelo San Luis, do México.