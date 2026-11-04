🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Esporte

Zagueiro sai em defesa do goleiro Owono, após choque fatal no futebol espanhol

Argentino Lautaro Spatz, do Andorra, publica carta aberta em apoio a Jesús Owono após a morte do atacante Jesús de Miguel

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 09h37 | Atualizado em 4 nov 2026, 09h50
Goleiro negro em campo de futebol, vestindo camisa azul-marinho com MORABANC e luvas verde-água, olhando para cima. Bancadas coloridas em azul, amarelo e vermelho desfocadas ao fundo
Jesús Owono: goleiro envolvido na morte de Jesús de Miguel sofreu hostilidades - (Walter Cunha/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Zagueiro sai em defesa do goleiro Owono, após choque fatal no futebol espanhol Priorize VEJA no Google

O zagueiro argentino Lautaro Spatz, do Andorra, publicou em suas redes sociais um comunicado em defesa do companheiro de equipe e amigo, o goleiro Jesús Owono. A manifestação veio na sequência da morte do atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, do Tenerife, que não resistiu às consequências de um choque com o próprio Owono durante a partida entre as duas equipes pela 12ª rodada da segunda divisão espanhola, a LaLiga Hypermotion. “Quem o conhece sabe a classe de pessoa que ele é, o quanto está sofrendo neste momento e que jamais teria intenção de fazer mal a ninguém”, escreveu o defensor.

O jogo foi disputado na segunda-feira, 2, no estádio Heliodoro Rodríguez López, em Santa Cruz de Tenerife. A partida havia sido adiada em um dia por causa de um alerta de fortes chuvas na ilha. Com o placar em 2 a 2, após o Andorra reverter uma desvantagem de dois gols com tentos aos 80 e aos 87 minutos, De Miguel partiu do meio-campo em um contra-ataque franco do Tenerife. Owono saiu da área até as proximidades da linha central para tentar interceptar a jogada e saltou sobre o atacante, atingindo-o no peito com o joelho ou a coxa. Aos 108 minutos, o árbitro Manuel Ángel Hernández interrompeu o jogo, e Owono foi expulso.

Jogador de futebol com camisa amarela e detalhes azuis, cabelo escuro e faixa na cabeça, apontando para a esquerda com expressão séria em campo de jogo
Lautaro Spatz: argentino sai em defesa de goleiro Owono – (Image Photo Agency/Getty Images)

De Miguel caiu desacordado e foi levado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria. Segundo a imprensa espanhola, sofreu uma parada cardiorrespiratória que durou vários minutos dentro da ambulância. O Tenerife informou na noite de segunda-feira que o jogador estava internado na UTI, estável dentro da gravidade. Ele morreu na terça-feira, 3, e o clube confirmou o falecimento. A partida, interrompida, não foi retomada, e vários torcedores precisaram de atendimento por crises de ansiedade ainda no estádio.

Continua após a publicidade
Jogador de futebol sorrindo, braços abertos, vestindo camisa clara com Tenerife e shorts escuros com o número 9, em campo com gol ao fundo, em preto e branco
Jesús de Miguel, do Tenerife: atacante deixa a esposa e uma filha de um ano – (CD TENERIFE/AFP)

Spatz estava em campo e presenciou a cena de perto. Em sua mensagem, descreveu o vestiário do Andorra como “chocado, devastado e profundamente afetado” por uma tragédia imprevisível. O argentino pontuou que lances fortuitos fazem parte do futebol, mas que ninguém imaginaria que um deles pudesse terminar de forma tão terrível. Ao se solidarizar com familiares e amigos de De Miguel e com a torcida do Tenerife, afirmou que, diante da perda, “hoje o futebol não importa”.

Siga
Continua após a publicidade
Publicação de Lautaro Spatz em rede social, com texto em espanhol sobre a fragilidade da vida e uma tragédia no futebol, expressando pêsames e apoio à família de Jesús e à equipe do FC Andorra. Finaliza com Descansa en paz, Demi e um coração partido
Mensagem de Spatz no Instagram em defesa do goleiro Owono: “ele está devastado” – (Redes sociais/Reprodução)

O posicionamento do zagueiro surge em um momento delicado para Owono. Depois da morte do atacante, o goleiro passou a receber insultos e mensagens hostis e desativou sua conta no Instagram. A imprensa espanhola também noticia que o episódio é alvo de apuração policial, e há especulação sobre uma eventual punição esportiva, ponto que ainda depende de decisão das autoridades competentes.

Continua após a publicidade

Nascido em Buenos Aires, em 2001, e formado nas categorias de base do futebol espanhol, Spatz chegou ao Andorra em agosto, vindo do Villarreal B. Ao dar voz ao sentimento do elenco, procurou oferecer amparo ao companheiro enquanto o esporte espanhol presta condolências à família de De Miguel.

Publicidade
TAGS:
Esporte
Futebol
Futebol Espanhol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).