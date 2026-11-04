Zagueiro sai em defesa do goleiro Owono, após choque fatal no futebol espanhol

O zagueiro argentino Lautaro Spatz, do Andorra, publicou em suas redes sociais um comunicado em defesa do companheiro de equipe e amigo, o goleiro Jesús Owono. A manifestação veio na sequência da morte do atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, do Tenerife, que não resistiu às consequências de um choque com o próprio Owono durante a partida entre as duas equipes pela 12ª rodada da segunda divisão espanhola, a LaLiga Hypermotion. “Quem o conhece sabe a classe de pessoa que ele é, o quanto está sofrendo neste momento e que jamais teria intenção de fazer mal a ninguém”, escreveu o defensor.

O jogo foi disputado na segunda-feira, 2, no estádio Heliodoro Rodríguez López, em Santa Cruz de Tenerife. A partida havia sido adiada em um dia por causa de um alerta de fortes chuvas na ilha. Com o placar em 2 a 2, após o Andorra reverter uma desvantagem de dois gols com tentos aos 80 e aos 87 minutos, De Miguel partiu do meio-campo em um contra-ataque franco do Tenerife. Owono saiu da área até as proximidades da linha central para tentar interceptar a jogada e saltou sobre o atacante, atingindo-o no peito com o joelho ou a coxa. Aos 108 minutos, o árbitro Manuel Ángel Hernández interrompeu o jogo, e Owono foi expulso.

De Miguel caiu desacordado e foi levado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria. Segundo a imprensa espanhola, sofreu uma parada cardiorrespiratória que durou vários minutos dentro da ambulância. O Tenerife informou na noite de segunda-feira que o jogador estava internado na UTI, estável dentro da gravidade. Ele morreu na terça-feira, 3, e o clube confirmou o falecimento. A partida, interrompida, não foi retomada, e vários torcedores precisaram de atendimento por crises de ansiedade ainda no estádio.

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Spatz estava em campo e presenciou a cena de perto. Em sua mensagem, descreveu o vestiário do Andorra como “chocado, devastado e profundamente afetado” por uma tragédia imprevisível. O argentino pontuou que lances fortuitos fazem parte do futebol, mas que ninguém imaginaria que um deles pudesse terminar de forma tão terrível. Ao se solidarizar com familiares e amigos de De Miguel e com a torcida do Tenerife, afirmou que, diante da perda, “hoje o futebol não importa”.

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O posicionamento do zagueiro surge em um momento delicado para Owono. Depois da morte do atacante, o goleiro passou a receber insultos e mensagens hostis e desativou sua conta no Instagram. A imprensa espanhola também noticia que o episódio é alvo de apuração policial, e há especulação sobre uma eventual punição esportiva, ponto que ainda depende de decisão das autoridades competentes.

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Nascido em Buenos Aires, em 2001, e formado nas categorias de base do futebol espanhol, Spatz chegou ao Andorra em agosto, vindo do Villarreal B. Ao dar voz ao sentimento do elenco, procurou oferecer amparo ao companheiro enquanto o esporte espanhol presta condolências à família de De Miguel.