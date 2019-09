Zagueiro Neto e viúvas do acidente da Chapecoense protestam em Londres

O zagueiro Neto, um dos sobreviventes da tragédia da Chapecoense, acompanhou um grupo de viúvas de vítimas fatais do acidente em protesto realizado nesta segunda-feira, 30, em frente às sedes da corretora de seguros Aon e da seguradora Tokio Marine Kiln, em Londres, na Inglaterra. A cobrança se deve ao não pagamento das indenizações pela queda do avião em 28 de novembro de 2016.

Na manifestação, estiveram presentes as viúvas de Felipe Machado, Thiego, Gil e Bruno Rangel. As mulheres, assim como Neto, vestiam camisas que homenageiam as vítimas da tragédia aérea que matou 71 pessoas entre atletas, comissão técnica, jornalistas e funcionários da companhia aérea LaMia.

Por meio de sua conta do Instagram, a viúva de Felipe Machado, Aline Machado, afirmou: “Acreditamos que houve muitos erros na contratação dos seguros. Ainda não fomos indenizados, ofereceram uma ajuda humanitária”.

Aline deu a palavra a Val Paiva, viúva de Gil, que explicou a situação: “Essa ajuda simplesmente exclui cinco ou mais empresas responsáveis nessa sucessão de erros para que o acidente viesse a acontecer. E essa ajuda faz a gente abrir mão dos nossos direitos. É uma falsa ajuda, muito abaixo do valor da apólice. Estamos em busca da verdade e reparações”.

Em Chapecó, também ocorreram manifestações sobre o caso. Por meio das redes sociais, a Chapecoense ressalta a luta por “verdades e por justiça”.