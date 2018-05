Zagueiro francês Koscielny é operado e está fora da Copa do Mundo

O zagueiro Laurent Koscielny, do Arsenal, precisou ser submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles e consequentemente vai desfalcar a seleção francesa na Copa do Mundo, que começa no próximo dia 14 de junho, na Rússia. A informação foi dada nesta terça-feira pelo técnico da equipe inglesa, Arsène Wenger, que disse que Koscielny está “arrasado”.

O defensor de 32 anos se lesionou de forma grave na derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, na semana passada, na Espanha, no duelo de volta das semifinais da Liga Europa. Ele precisou ser retirado de maca e deixou o campo chorando. “Koscielny está, é claro, arrasado porque teve de ser operado”, afirmou o compatriota Wenger. “Ele ficará fora da Copa do Mundo… E vocês não o verão jogando até dezembro, na melhor das hipóteses”.

O treinador do Arsenal falou com a imprensa antes de o time enfrentar o Leicester, nesta quarta-feira, fora de casa, em jogo atrasado da 31ª rodada do Campeonato Inglês. Wenger se despedirá do clube no próximo domingo, contra o Huddersfield Town, também como visitante, após 22 anos à frente do clube de Londres.

Com 32 anos de idade, Koscielny talvez tivesse, na Rússia, a sua última chance de disputar uma Copa do Mundo pela França, equipe que defendeu em 51 partidas em sua carreira. E agora ainda terá de enfrentar um duro período estimado de seis meses de afastamento dos gramados por causa do rompimento do seu tendão.

Sem poder contar com Koscielny, o técnico Didier Deschamps convocará a França para a Copa do Mundo no próximo dia 17. A seleção integra o Grupo C do Mundial e fará a sua estreia no dia 16 de junho, contra a Austrália, em Kazan, antes de medir forças com o Peru no dia 21, em Ecaterimburgo, e fechar campanha na primeira fase contra a Dinamarca, no dia 26, em Moscou.