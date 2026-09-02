Yuri Lima, ex de Iza: ‘Tudo tem um propósito, sabe? Não mudaria nada’

Após relacionamento turbulento e cercado de holofotes com a cantora Iza, com quem ficou por menos de dois anos, o jogador Yuri Lima, 32, está em um novo momento. Recuperando-se de uma lesão e em preparação para retornar aos gramados com a camisa do Primavera, da primeira divisão do Campeonato Paulista, o atleta conversou com a coluna GENTE sobre sua fase atual. O término, provocado por uma traição sua, é coisa do passado. Entre idas e vindas, Yuri chegou a se aposentar do futebol ao reatar com Iza, com quem tem uma filha, Nala. No entanto, após a separação definitiva, em 2024, o jogador decidiu retomar a carreira – embora o período de um ano e meio parado tenha cobrado seu preço. Confira a entrevista exclusiva a seguir.

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Você tentou retomar a carreira no Primavera no início do ano, mas teve problemas com lesão. Qual é o atual status do seu condicionamento físico? Fiquei um tempo parado e voltei sentindo dores na fascite plantar. Já cheguei aqui nesse tratamento e, logo após, tive problema no tornozelo. Fiz toda a pré-temporada, mas não consegui atuar porque, na semana de estreia, tive problema no tornozelo e, em conversa com o médico e o departamento médico do Primavera, a gente decidiu fazer cirurgia. Dia 4 vai fazer cinco meses da cirurgia. Meu contrato com o Primavera ia até o final do Paulistão, e agora estamos “apalavrados”. Tenho relação muito boa com o Nenê (Zini), com o Igão (Dante), que é o presidente. Essa é minha real situação. A gente está mais apalavrado do que em contrato. E o foco é esse: fazer minha recuperação para voltar ao Campeonato Paulista.

Qual foi a razão para tanta dificuldade de retornar aos gramados? Acho que esse tempo parado influenciou um pouco na volta ao alto rendimento. O esporte de alto rendimento exige muito do nosso corpo. Fiquei um ano e meio sem jogar e nem estar dentro do futebol. Mas agora tudo está se alinhando. Ainda não estou treinando com bola, mas me sinto cada vez melhor e focado no Paulistão do ano que vem.

Muitos apontaram que Iza pediu que você parasse de jogar. Isso é verdade? Essa versão te incomodou? Nos dias de hoje é complicado. A gente não controla o que as pessoas falam, o que dizem, principalmente na internet. Não tinha muito o que fazer sobre essas notícias. As pessoas mais próximas de mim sabem o real motivo de decidir parar para ficar perto da minha filha. Sobre isso me atrapalhar, sinto que não. Mas são coisas que soltam sem saber da realidade dos fatos. Fico chateado por publicarem algo sem saber o que aconteceu, se é verdade ou não.

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Revendo o passado recente, se arrepende de ter se aposentado precocemente? Futebol é a minha maior paixão, era o que eu pensava para minha carreira. Não me via fazendo outra coisa. Então, lógico que você sente falta no dia a dia, nos treinamentos. Sentia falta da rotina e de poder atuar. Mas não trocaria por nada esse ano que passei parado, perto da minha filha. Foi uma decisão fácil e difícil ao mesmo tempo. Mas eunão mudaria nada do que aconteceu.

Por que diz que a razão para aposentadoria foi sua filha? Sempre fui caseiro, família. Com meus pais, irmãos, tios, tias. A família, para mim, é a coisa mais importante, e nós sabemos que no futebol se perde tempo. A gente tem que concentrar, treinar todos os dias. Mal tem folga. A Iza estava grávida e morava com a mãe no Rio. Eu estava no Mirassol, em São Paulo, e sabia que, se eu continuasse com aquela rotina, perderia muita coisa da minha filha. Decidi parar por isso, para ficar perto dela, vê-la crescer, falar, dar os primeiros passinhos. Se continuasse jogando, perderia tudo isso.

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E quais são os seus planos para o futuro a partir de agora? Meu foco total é na recuperação, para que eu consiga voltar a atuar. Sinto que devo isso ao Primavera. Meu foco total é na recuperação para poder devolver a confiança que tiveram em mim.

Como tem equilibrado o tratamento da recuperação e a vontade de estar presente na vida da Nala? Tento ir para o Rio sempre que dá, pelo menos uma vez no mês. Faço o máximo que posso, o possível e o impossível para estar perto da minha filha. E vou continuar fazendo. Aqui eles me ajudam. Às vezes dão uma folga por mês no sábado, para que eu tenha sábado e domingo para estar no Rio. E tenho me virado. Praticamente a vejo todos os dias pelo telefone.

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Ela passa algum período longo com você? Tudo isso é bem conversado. Nós (ele e Iza) não temos algo certo, vamos conversando. A gente se dá bem por conta da nossa filha, e, graças a Deus, isso me ajuda bastante. Então vamos decidindo no caminho. Não tem nada certo. Pela minha rotina, é mais complicada para ela vir para cá. Fico praticamente o dia todo no estádio. Estamos nos virando dessa forma.

Qual é a relação entre você e Iza hoje? É uma relação de pai e mãe, mais sobre a Nala. Somos muito parceiros, sabemos que o bem mais precioso e valioso do mundo é a nossa filha, é o que temos em comum hoje em dia. A gente se dá muito bem por conta dela.

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Acha que a exposição do relacionamento de vocês atrapalhou a sua carreira? Prefiro nem pensar nisso, para ser sincero. Acho que as coisas acontecem porque têm que acontecer. Acredito muito em Deus e é isso. Agora é seguir a vida.

Você guarda mágoas ou arrependimento daquele período? Mágoa, acho que não. Ela tem uma vida muito midiática, acho que é normal isso (exposição) ter acontecido. Acredito que as pessoas que falaram de mim não me conhecem. É aquilo que disse: é algo que não controlo. Hoje em dia falam mal de qualquer coisa. Se uma pessoa faz algo bom, é criticada. Se faz uma coisa ruim, é massacrada. Tento me blindar disso. Acho que não tem mágoa, não. Quem me conhece realmente sabe quem sou. Um erro nunca vai me definir. Tento melhorar como pessoa, principalmente pela minha filha. É vida que segue.

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Fez algum acompanhamento psicológico? Psicológico, não. Tenho meu pai e minha mãe em casa, as duas pessoas que, no momento difícil, deixaram a minha casa em pé. Meus irmãos também, Yan e Luan. Minha família foi a base de tudo para que eu conseguisse seguir bem.

Tem algo que você gostaria de ter feito diferente no relacionamento? Difícil. Acho que não. Tudo tem um propósito, sabe? As coisas têm que acontecer como acontecem. Acredito nisso. Acho que não mudaria nada. Penso muito no hoje, em daqui para a frente. Estar perto da minha filha o máximo que puder, melhorar fisicamente e melhorar como pessoa , para poder voltar a fazer o que amo, cuidar da minha filha.