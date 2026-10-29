Youtuber esportivo morre semanas após anunciar gravidez da esposa

O youtuber Dedeco, conhecido por seus vídeos sobre jogos de futebol, morreu na última quarta-feira, 28, aos 33 anos. O influenciador esportivo havia se casado há poucos meses, e esperava o primeiro filho com a esposa Fernanda Leite. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada nas redes sociais por Fernanda, que relembrou a relação de três anos e lamentou a morte do marido. “Você partiu hoje. Foi morar com o papai do céu. E meu oração sangra porque não vou mais poder chegar do trabalho e te abraçar”, escreveu a viúva.

O casal havia anunciado a gravidez há algumas semanas, no dia nove de outubro. “Seu filho saberá o quão grande você foi, e o quanto você amou e sonhou com ele. Ele saberá da sua imensidão, e de como foi amado e sonhado”, escreveu ela na mensagem de despedida.

Apelidado como Dedeco, André Luiz Berbett Pinheiro Lopes produzia vídeos sobre jogos de futebol nas redes sociais, especialmente das modalidades eletrônicas, como EA FC e eFootball. O canal dele no YouTube reunia mais de 1 milhão de inscritos.