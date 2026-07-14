Yamal x Mbappé: quem ganha o duelo particular entre os atacantes?

A resposta à pergunta do título é simples e avassaladora: Kylian Mbappé jamais venceu Lamine Yamal em uma partida eliminatória única, seja pela seleção, seja pelo clube. O confronto entre Espanha e França nesta terça, 14, pela semifinal da Copa do Mundo, tornou-se o sexto capítulo dessa sequência, e Yamal soma seis vitórias em seis jogos de mata-mata diante do rival francês.

O embate começou na semifinal da Eurocopa de 2024, quando a Espanha virou o placar contra a França e venceu por 2 a 1, com direito a assistência de Yamal para o gol decisivo de Dani Olmo. A estrela da La Roja ainda não tinha completado 17 anos de idade.

Já como rivais de clube, Barcelona e Real Madrid se encontraram três vezes em decisões: a final da Supercopa da Espanha de janeiro de 2025, (Barcelona 5 a 2, com gol de Yamal); a final da Copa do Rei de abril de 2025 (Barcelona 3 a 2 na prorrogação, com Mbappé descontando de falta); e a final da Supercopa de janeiro de 2026 ( Barcelona de novo, 3 a 2, embora nesse jogo Mbappé tenha entrado apenas aos 76 minutos, vindo de lesão no joelho).

Pela seleção, o retrospecto se repetiu na semifinal da Liga das Nações de 2025, com vitória espanhola por 5 a 4 sobre a França, gol de pênalti de Yamal, e agora na semifinal desta Copa, com triunfo por 2 a 0, em que Yamal sofreu o pênalti que Oyarzabal converteu para abrir o placar.

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Fora das decisões únicas, para dar algum refresco a Mbappé, dá empate. o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 em outubro de 2024, com gol do próprio Yamal, e venceu de virada por 4 a 3 em maio de 2025, decisivo para o título espanhol, partida em que Mbappé fez dois gols para o Real Madrid, mas não foi suficiente.

O francês venceu também duas vezes. A primeira foi na temporada 2023/24, quando o PSG derrotou o Barcelona por 4 a 1, com dois gols de Mbappé, na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. A segunda foi após a transferência do atacante para o Real Madrid, no Campeonato Espanhol, por 2 a 1. Naquela partida, no ano passado, Mbappé abriu o placar, mas o gol da vitória saiu dos pés de Jude Bellingham.

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Duelos Yamal x Mbappé

Barcelona 3 x 2 Real Madrid – Final da Supercopa 25/26

Real Madrid 2 x 1 Barcelona – La Liga 25/26

Espanha 5 x 4 França – Semifinais da Liga das Nações da Uefa 2025

Barcelona 4 x 3 Real Madrid – La Liga 24/25

Barcelona 3 x 2 Real Madrid – Final da Copa do Rei 24/25

Real Madrid 2 x 5 Barcelona – Final da Supercopa 24/25

Real Madrid 0 x 4 Barcelona – La Liga 24/25

Espanha 2 x 1 França – Semifinais da Euro 2024

Barcelona 1 x 4 PSG – Volta das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24

PSG 2 x 3 Barcelona – Ida das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24

Espanha 2 x 0 França – semifinal da Copa de 2026

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