Yamal e Cubarsí entram para top 10 de campeões mundiais mais jovens; confira lista

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Lamine Yamal e Pau Cubarsí, jovens talentos da Espanha, escreveram seus nomes na história como campeões da Copa do Mundo. Eles se juntam a lendas como Pelé e Ronaldo na seleta lista dos mais jovens a erguerem o troféu. Descubra as posições da dupla e veja a lista completa.

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Lamine Yamal e Pau Cubarsí entraram para a lista de campeões mais jovens da Copa do Mundo. A dupla espanhola participou da campanha do bicampeonato da Roja na atual edição do Mundial como titular da equipe do técnico Luis de la Fuente.

O jogador mais novo a conquistar um título continua sendo o Rei do Futebol. Ainda menor de idade, Pelé participou da conquista do primeiro título brasileiro em 1958. O segundo colocado também é brasileiro: Ronaldo Nazário em 1994. O italiano Giuseppe Bergomi completa o top 3.

Yamal fica na quarta posição junto de Coutinho com exatos 19 anos e seis dias. O espanhol fez aniversário durante o Mundial. O zagueiro Cubarsí aparece na sexta posição com 19 anos e 178 dias no dia em que a Espanha venceu a Argentina na final do Mundial.

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Ambos são jogadores formados nas categorias de base do Barcelona. Apesar da pouca idade, também são titulares indiscutíveis no clube sob comando de Hansi Flick.

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Confira a lista completa:

Pelé (Brasil) – 17 anos e 249 dias (1958) Ronaldo (Brasil) – 17 anos e 298 dias (1994) Giuseppe Bergomi (Itália) – 18 anos e 174 dias (1982) Lamine Yamal (Espanha) – 19 anos e 6 dias (2026) // Coutinho (Brasil) – 19 anos e 6 dias (1962) Marco Antônio (Brasil) – 19 anos e 135 dias (1970) Pau Cubarsí (Espanha) – 19 anos e 178 dias (2026) Kylian Mbappé (França) – 19 anos e 207 dias (2018) Mazzola (Brasil) – 19 anos e 309 dias (1958) Ruben Moran (Uruguai) – 19 anos e 344 dias (1950) Felice Borel (Itália) – 20 anos e 66 dias (1934) Kaka (Brasil) – 20 anos e 69 dias (2002) Matthias Ginter (Alemanha) – 20 anos e 175 dias (2014) Luis Islas (Argentina) – 20 anos e 189 dias (1986) Clodoaldo (Brasil) – 20 anos e 268 dias (1970) David Trezeguet (França) – 20 anos e 270 dias (1998) Julian Draxler (Alemanha) – 20 anos e 296 dias (2014) Edu (Brasil) – 20 anos e 319 dias (1970) Thierry Henry (França) – 20 anos e 329 dias (1998) Uli Biesinger (Alemanha) – 20 anos e 332 dias (1954) Leão (Brasil) – 20 anos e 345 dias (1970)

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