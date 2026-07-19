Yamal e Cubarsí entram para top 10 de campeões mundiais mais jovens; confira lista
Dupla do Barcelona conquista o título mundial aos 19 anos
Lamine Yamal e Pau Cubarsí entraram para a lista de campeões mais jovens da Copa do Mundo. A dupla espanhola participou da campanha do bicampeonato da Roja na atual edição do Mundial como titular da equipe do técnico Luis de la Fuente.
O jogador mais novo a conquistar um título continua sendo o Rei do Futebol. Ainda menor de idade, Pelé participou da conquista do primeiro título brasileiro em 1958. O segundo colocado também é brasileiro: Ronaldo Nazário em 1994. O italiano Giuseppe Bergomi completa o top 3.
Yamal fica na quarta posição junto de Coutinho com exatos 19 anos e seis dias. O espanhol fez aniversário durante o Mundial. O zagueiro Cubarsí aparece na sexta posição com 19 anos e 178 dias no dia em que a Espanha venceu a Argentina na final do Mundial.
Ambos são jogadores formados nas categorias de base do Barcelona. Apesar da pouca idade, também são titulares indiscutíveis no clube sob comando de Hansi Flick.
Confira a lista completa:
- Pelé (Brasil) – 17 anos e 249 dias (1958)
- Ronaldo (Brasil) – 17 anos e 298 dias (1994)
- Giuseppe Bergomi (Itália) – 18 anos e 174 dias (1982)
- Lamine Yamal (Espanha) – 19 anos e 6 dias (2026) // Coutinho (Brasil) – 19 anos e 6 dias (1962)
- Marco Antônio (Brasil) – 19 anos e 135 dias (1970)
- Pau Cubarsí (Espanha) – 19 anos e 178 dias (2026)
- Kylian Mbappé (França) – 19 anos e 207 dias (2018)
- Mazzola (Brasil) – 19 anos e 309 dias (1958)
- Ruben Moran (Uruguai) – 19 anos e 344 dias (1950)
- Felice Borel (Itália) – 20 anos e 66 dias (1934)
- Kaka (Brasil) – 20 anos e 69 dias (2002)
- Matthias Ginter (Alemanha) – 20 anos e 175 dias (2014)
- Luis Islas (Argentina) – 20 anos e 189 dias (1986)
- Clodoaldo (Brasil) – 20 anos e 268 dias (1970)
- David Trezeguet (França) – 20 anos e 270 dias (1998)
- Julian Draxler (Alemanha) – 20 anos e 296 dias (2014)
- Edu (Brasil) – 20 anos e 319 dias (1970)
- Thierry Henry (França) – 20 anos e 329 dias (1998)
- Uli Biesinger (Alemanha) – 20 anos e 332 dias (1954)
- Leão (Brasil) – 20 anos e 345 dias (1970)
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