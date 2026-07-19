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Esporte

Yamal e Cubarsí entram para top 10 de campeões mundiais mais jovens; confira lista

Dupla do Barcelona conquista o título mundial aos 19 anos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 19h26 | Atualizado em 10 ago 2026, 14h39
Dois jogadores de futebol espanhóis, um com camisa 19 e outro com camisa 6, sorriem e se cumprimentam com um aperto de mão no campo, enquanto outros jogadores e membros da equipe celebram ao fundo
Pau Cubarsí e Lamine Yamal na final da Copa do Mundo 2026 (Maddie Meyer - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Lamine Yamal e Pau Cubarsí entraram para a lista de campeões mais jovens da Copa do Mundo. A dupla espanhola participou da campanha do bicampeonato da Roja na atual edição do Mundial como titular da equipe do técnico Luis de la Fuente.

O jogador mais novo a conquistar um título continua sendo o Rei do Futebol. Ainda menor de idade, Pelé participou da conquista do primeiro título brasileiro em 1958. O segundo colocado também é brasileiro: Ronaldo Nazário em 1994. O italiano Giuseppe Bergomi completa o top 3. 

Yamal fica na quarta posição junto de Coutinho com exatos 19 anos e seis dias. O espanhol fez aniversário durante o Mundial. O zagueiro Cubarsí aparece na sexta posição com 19 anos e 178 dias no dia em que a Espanha venceu a Argentina na final do Mundial.

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Ambos são jogadores formados nas categorias de base do Barcelona. Apesar da pouca idade, também são titulares indiscutíveis no clube sob comando de Hansi Flick.

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Confira a lista completa:

  1. Pelé (Brasil) – 17 anos e 249 dias (1958)
  2. Ronaldo (Brasil) – 17 anos e 298 dias (1994)
  3. Giuseppe Bergomi (Itália) – 18 anos e 174 dias (1982)
  4. Lamine Yamal (Espanha) – 19 anos e 6 dias (2026) // Coutinho (Brasil) – 19 anos e 6 dias (1962)
  5. Marco Antônio (Brasil) – 19 anos e 135 dias (1970)
  6. Pau Cubarsí (Espanha) – 19 anos e 178 dias (2026)
  7. Kylian Mbappé (França) – 19 anos e 207 dias (2018)
  8. Mazzola (Brasil) – 19 anos e 309 dias (1958)
  9. Ruben Moran (Uruguai) – 19 anos e 344 dias (1950)
  10. Felice Borel (Itália) – 20 anos e 66 dias (1934)
  11. Kaka (Brasil) – 20 anos e 69 dias (2002)
  12. Matthias Ginter (Alemanha) – 20 anos e 175 dias (2014)
  13. Luis Islas (Argentina) – 20 anos e 189 dias (1986)
  14. Clodoaldo (Brasil) – 20 anos e 268 dias (1970)
  15. David Trezeguet (França) – 20 anos e 270 dias (1998)
  16. Julian Draxler (Alemanha) – 20 anos e 296 dias (2014)
  17. Edu (Brasil) – 20 anos e 319 dias (1970)
  18. Thierry Henry (França) – 20 anos e 329 dias (1998)
  19. Uli Biesinger (Alemanha) – 20 anos e 332 dias (1954)
  20. Leão (Brasil) – 20 anos e 345 dias (1970)
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