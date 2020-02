WSL: Lucas Chumbo, do BBB 20, vence torneio de surfe em Portugal

View this post on Instagram

Muito feliz de ganhar o #NazareTowSurfingChallenge ao lado do meu parceiro @kai_lenny Vencemos como o melhor time do evento e a melhor onda do dia! 🏆 Obrigado time @iancosenza , @michelledesbouillons e @silverkitesurfer pelo dia inteiro de trabalho em equipe impecável e a todos que torceram pela gente e mandaram boas energias! Parabéns a todos pelos resultados. 🙌🏽 Uma boa recuperação ao @alex_botelho que durante o evento se machucou, estou na torcida para dar tudo certo! • • • Very happy to win the #NazareTowSurfingChallenge with my partner @kai_lenny We won as the best team of the event and the best wave of the day! 🏆 Thanks to everyone who cheered for us and sent good energy! Congratulations to all for the results. 🙌🏽 📸: @wsl . . . @redbull || @redbullbr @mormaiioficial @ellus @gurume_oficial @dylanshapes @orgsurfboards @triple_lead @surfteccel @chicletetrunk @futuresfins || @futuresfinsbrasil @interoceanica @bellamarinaservice

