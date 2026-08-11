Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Esporte

Como Kelly Slater se mantém competitivo no mais alto nível do surfe aos 54 anos

Surfista 11 vezes campeão mundial superou brasileiro em Teahupo’o, palco da decisão entre os dois em 2014

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 11 ago 2026, 13h01
Um surfista em uma prancha branca desce uma onda tubular azul-turquesa gigante, com a crista espumando. Três pessoas na água, de costas, observam com os braços erguidos, celebrando a manobra. O céu está nublado, e o mar, agitado
Kelly Slater em bateria da segunda rodada da etapa da WSL no Taiti (Matt Dunbar/Getty Images)
Continua após publicidade
Como Kelly Slater se mantém competitivo no mais alto nível do surfe aos 54 anos Priorizar nos meus resultados Google

Kelly Slater fez valer a chancela de maior campeão mundial de surfe nas ondas de Teahupo’o. Aos 54 anos, o surfista 11 vezes vencedor da competição foi convidado para participar da etapa da WSL no Taiti e não foi a passeio: conquistou duas das maiores notas na etapa para vencer a bateria contra o brasileiro Gabriel Medina e avançar às oitavas de final. Com somatório de 19,06 (9,7 e 9,33), superou o tricampeão que somou 16,10 (8,43 +7,67).

Medina saiu na frente na bateria anotando um 6,5 logo na sua primeira onda e depois chegou a um 11,33, contra Slater com apenas 1 ponto somado. O americano respondeu com um tubo que o rendeu um 7, chegando a 8 pontos, mas perdeu alguns minutos na sequência, pois sua prancha quebrou.

De prancha nova, ele conquistou a segunda maior nota da etapa, um 9,73. Apenas Griffin Colapinto, na bateria seguinte, recebeu nota maior, um 10. Na sequência, Slater surfou nova ótima onda e conquistou um 9,33 que o levou ao somatório vencedor. Medina melhorou suas notas, com um 7,67 e um 8,43, mas sem alcançar o adversário. Nas oitavas de final, Slater enfrentará o australiano Jack Robinson.

Siga

O confronto foi o 11º entre os surfistas, sendo apenas a terceira vitória do americano. Um dos duelos mais emblemáticos entre eles foi em 2014, na mesma etapa no Taiti, quando o brasileiro saiu com a vitória e o seu primeiro título mundial pela diferença de 0,03 no somatório das notas.

Continua após a publicidade

Além de Medina, os brasileiros Samuel Pupo, Yago Dora, Filipe Toledo e Mateus Herdy foram eliminados. Avançaram para as oitavas de final Miguel Pupo, Alejo Muniz, João Chianca e Ítalo Ferreira.

Longevidade multicampeã

Kelly Slater conquistou 11 títulos mundiais, o último deles em 2011. Ele se aposentou do circuito mundial de surfe, a WSL, em 2024, aos 52 anos, quando ficou fora da segunda metade do circuito entre os 32 melhores do ranking. Apesar da saída da competição integral, segue participando de etapas ao ser convidado, como o em Teahupo’o.

Aos 54 anos, a participação no Taiti marca sua terceira participação desde a sua saída da WSL. No ano passado, chegou ao quinto lugar na etapa do Havaí e a vitória contra Medina, atual 5º colocado no ranking mundial, comprovando sua longevidade de sucesso no esporte mesmo fora do circuito anual.

Continua após a publicidade

Em entrevista ao Ultimate Human Podcast em janeiro, Slater revelou que mudou seus hábitos de saúde quando comprou uma fita do veterinário e médico americano Joel Wallach. 

“Ele começou a falar sobre como tinha feito umas 17 mil autópsias em animais, 3 mil autópsias em humanos. E ele disse: ‘Ninguém morre de velhice. Isso não existe. Você morre por causa de uma deficiência de alguma coisa ao longo de um longo período de tempo. Você desenvolve uma doença’”, relatou Slater.

Continua após a publicidade

“E eu fiquei tipo: ‘Uau, isso é fascinante.’ E eu já tinha me tornado campeão mundial naquela época, mas pensei: “Isso aqui é combustível para alimentar meu fogo. Eu realmente vou começar a cuidar da minha saúde.”

O surfista também revelou que se inspirou na família brasileira Gracie, que conheceu quando competia no Rio de Janeiro. “Comecei a ler sobre as dietas deles e eles falavam sobre combinação de alimentos. Então, comecei a pesquisar sobre isso”, disse o surfista. “E comecei a experimentar isso em mim mesmo e ver como me sentia, e percebi que tenho mais energia, durmo menos, digiro melhor e não tenho problemas estomacais. E, de certa forma, fiquei fascinado com a saúde e o corpo.”

Continua após a publicidade

Outra técnica que Slater comentou foi o uso de sauna e banhos gelados que ele brincou dizendo que é o “treino do homem preguiçoso”, já que ele consegue simular exercícios cardiorrespiratórios sem fazer uma atividade física muito exigente.

Publicidade
TAGS:
circuito mundial de surfe
Gabriel Medina
Surfe
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).