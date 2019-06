Witzel sugere duas corridas ou alternância da F-1 no Brasil

Em meio à polêmica sobre qual cidade vai sediar o GP do Brasil de Fórmula 1 a partir de 2021, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou nesta quarta-feira, 26, que o Brasil poderia ter duas provas por ano e sugeriu ainda uma alternância entre a capital fluminense e São Paulo.

“Queremos dois Grandes Prêmios no Brasil. Nunca defendi tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Acho que pode ter dois GPs de Fórmula 1 no Brasil. Depende de a F-1 ter interesse”, disse Witzel. “A Fórmula 1 pode até alternar: faz um ano no Rio de Janeiro, um ano em São Paulo. Eu quero que o Brasil ganhe. O Brasil não pode perder”, continuou o governador, que nesta quarta-feira almoçou com o prefeito Marcelo Crivella (PRB) no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, no bairro das Laranjeiras (zona sul).

Witzel criticou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que na terça-feira disse que só se chega a Deodoro (bairro da zona oeste do Rio de Janeiro onde seria construído um novo autódromo, para sediar a F-1) “a cavalo”. “Ficar dizendo que chega a cavalo, não sei o quê… Isso é de uma ignorância de alguém que está olhando para o próprio umbigo. Eu não olho para o meu próprio umbigo, olho para o Brasil e os brasileiros”, afirmou.

Crivella ironizou a crítica de Doria: “Quando Doria falou em cavalos, referiu-se aos cavalos dos motores dos carros da Fórmula 1 que vão correr em Deodoro”, disse.