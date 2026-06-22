Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Wimbledon: João Fonseca é cabeça de chave, o retorno de Serena Williams e brasileiros no qualificatório

O Grand Slam inglês tem data de estreia para próxima segunda-feira, 29

Por Gabriel Bussolotti Silveira 22 jun 2026, 13h23 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h31
LONDON, ENGLAND - JULY 10: The Wimbledon logo amongst flowers during Day Nine of The Championships - Wimbledon 2019 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 10, 2019 in London, England. (Photo by Visionhaus/Getty Images)
Flores de Wimbledon (Visionhaus/Getty Images)
Continua após publicidade
Wimbledon: João Fonseca é cabeça de chave, o retorno de Serena Williams e brasileiros no qualificatório Priorize VEJA no Google

O Wimbledon começará daqui uma semana, 29, e João Fonseca será cabeça de chave pela primeira vez. Além disso, esta edição do Grand Slam inglês terá o retorno de Serena Williams e conta com a presença de outros quatro brasileiros em sua qualificatória, fase que começou nesta segunda-feira, 22.

Feito inédito da jóia brasileira

João garantiu uma vaga pela primeira vez como cabeça de chave em Wimbledon, de acordo com anúncio da competição neste sábado, 20. O brasileiro conseguiu esse feito, pois ocupa a 27º posição do ranking – de acordo com a próxima atualização – e alguns tenistas à sua frente não participarão do Grand Slam inglês.

Nesta vaga, o tenista evitará de enfrentar os favoritos até as oitavas de final. Em Roland Garros deste ano, no qual João fez ótima campanha, ele também entrou no torneio como cabeça de chave.

Siga

O retorno da lenda

Neste domingo, 22, a organização do Wimbledon anunciou a presença de Serena Williams novamente nas quadras de grama da competição. A lenda do esporte retornou ao circuito neste ano, no WTA 500 de Queen’s, após quatro anos sem jogar competitivamente. Ao lado da canadense Victoria Mboko, ela chegou nas quartas de finais da chave de duplas do torneio em Londres.

Continua após a publicidade

A última partida oficial da norte-americana 23 vezes campeã de Grand Slam em simples, no entanto, foi na edição de 2022 do US Open. No Wimbledon, dessa maneira, será sua primeira vez jogando sozinho em um torneio depois de muito tempo. Serena ganhou diversos títulos do Grand Slam inglês em sua carreira: foram sete em simples e sete em duplas. 

Brasileiros na qualificatórias

Na edição de Wimbledon deste ano de 2026, o Brasil tem quatro representantes no qualificatório: João Lucas Reis, Gustavo Heide, Pedro Boscardin e Felipe Meligeni. Essa fase do campeonato começou nesta segunda-feira e alguns dos nossos atletas já entraram em quadra. 

Continua após a publicidade

Pedro Boscardin foi eliminado para o francês Kyrian Jacquet por 2 sets a 0 e João Lucas Reis caiu da competição para o norueguês Nicolai Budkov Kjaer por 2 sets a 1. Gustavo Heide e Felipe Meligeni ainda não jogaram.

Publicidade
TAGS:
Grand Slam
João Fonseca
Serena Williams
Wimbledon
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).