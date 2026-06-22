Wimbledon: João Fonseca é cabeça de chave, o retorno de Serena Williams e brasileiros no qualificatório

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Wimbledon 2024 se aproxima com a estreia histórica de João Fonseca como cabeça de chave, um feito inédito para o jovem brasileiro. A lenda Serena Williams também retorna às quadras, marcando seu primeiro torneio individual de Grand Slam após muito tempo. Quatro outros brasileiros buscam vaga na qualificatória. Confira os destaques!

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O Wimbledon começará daqui uma semana, 29, e João Fonseca será cabeça de chave pela primeira vez. Além disso, esta edição do Grand Slam inglês terá o retorno de Serena Williams e conta com a presença de outros quatro brasileiros em sua qualificatória, fase que começou nesta segunda-feira, 22.

Feito inédito da jóia brasileira

João garantiu uma vaga pela primeira vez como cabeça de chave em Wimbledon, de acordo com anúncio da competição neste sábado, 20. O brasileiro conseguiu esse feito, pois ocupa a 27º posição do ranking – de acordo com a próxima atualização – e alguns tenistas à sua frente não participarão do Grand Slam inglês.

Nesta vaga, o tenista evitará de enfrentar os favoritos até as oitavas de final. Em Roland Garros deste ano, no qual João fez ótima campanha, ele também entrou no torneio como cabeça de chave.

O retorno da lenda

Neste domingo, 22, a organização do Wimbledon anunciou a presença de Serena Williams novamente nas quadras de grama da competição. A lenda do esporte retornou ao circuito neste ano, no WTA 500 de Queen’s, após quatro anos sem jogar competitivamente. Ao lado da canadense Victoria Mboko, ela chegou nas quartas de finais da chave de duplas do torneio em Londres.

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A última partida oficial da norte-americana 23 vezes campeã de Grand Slam em simples, no entanto, foi na edição de 2022 do US Open. No Wimbledon, dessa maneira, será sua primeira vez jogando sozinho em um torneio depois de muito tempo. Serena ganhou diversos títulos do Grand Slam inglês em sua carreira: foram sete em simples e sete em duplas.

Brasileiros na qualificatórias

Na edição de Wimbledon deste ano de 2026, o Brasil tem quatro representantes no qualificatório: João Lucas Reis, Gustavo Heide, Pedro Boscardin e Felipe Meligeni. Essa fase do campeonato começou nesta segunda-feira e alguns dos nossos atletas já entraram em quadra.

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Pedro Boscardin foi eliminado para o francês Kyrian Jacquet por 2 sets a 0 e João Lucas Reis caiu da competição para o norueguês Nicolai Budkov Kjaer por 2 sets a 1. Gustavo Heide e Felipe Meligeni ainda não jogaram.