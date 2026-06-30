OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Wimbledon: Bia Haddad perde na estreia e João tem adversário definido para segunda rodada do torneio

A brasileira chega a oitava derrota seguida e o tenista 27º do ranking enfrentará o holandês Jesper de Jong

Por Gabriel Bussolotti Silveira 30 jun 2026, 12h45
Bia Haddad e João Fonseca
Bia Haddad e João Fonseca (Clive Brunskill/Jan Kruger/Getty Images)
Continua após publicidade
Wimbledon: Bia Haddad perde na estreia e João tem adversário definido para segunda rodada do torneio Priorize VEJA no Google

Em Wimbledon, Bia Haddad perdeu na estreia para a russa Maria Timofeeva e foi eliminada do torneio em Londres, nesta terça-feira, 30. João Fonseca, após o triunfo na primeira rodada sobre o espanhol Roberto Bautista Agut, tem dia, horário e adversário definidos para o jogo da próxima fase: o brasileiro enfrentará o holandês Jesper de Jong nesta quarta-feira, 1º de junho, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Má fase de Bia

Bia foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 pela Timofeeva, número 95 do mundo. Esse resultado fez com que a tenista alcançasse seu oitavo resultado negativo seguido. Ela está na 134ª posição do ranking, mas pode deixar o top 150 após o Grand Slam inglês.

A russa, antes de enfrentar Bia, teve que passar por três rodadas qualificatórias, porém conquistou a vitória de maneira tranquila. No primeiro set, a brasileira cometeu 18 erros não forçados e teve o serviço quebrado três vezes. Timofeeva conseguiu quebrar o serviço de Bia novamente logo no início do segundo set e administrou o jogo até alcançar a vitória.

Siga

Próximo desafio de João

João Fonseca venceu seu jogo de estreia em Wimbledon do espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7(7)/6(4), 6/4 e 6/3, nesta segunda-feira, 29. Com esse triunfo, o brasileiro se classificou para a segunda rodada do torneio e enfrentará o holandês Jasper de Jong, 73º do ranking.

Continua após a publicidade

O tenista europeu de 26 anos passou de fase após vencer o australiano Rinky Hijikata, atual 82º do mundo. O jogo entre os dois começou nesta segunda-feira, porém a organização decidiu suspender a partida devido ao horário avançado. No dia seguinte, De Jong fechou o confronto por 2 sets a 1.

João já perdeu para o holandês no Challenger de Estoril, em 2025, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. A joia do Brasil buscará a revanche em Wimbledon nesta quarta-feira a partir das 10h30.

Publicidade
TAGS:
Bia Haddad
João Fonseca
Ranking da ATP
Wimbledon
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).