Wimbledon: Bia Haddad perde na estreia e João tem adversário definido para segunda rodada do torneio

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Wimbledon tem resultados mistos para brasileiros: Bia Haddad é eliminada após oitava derrota seguida, evidenciando má fase. Já João Fonseca avança para a segunda rodada e tem desafio marcado contra o holandês Jesper de Jong. Ele busca revanche após derrota anterior, prometendo um confronto emocionante.

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Em Wimbledon, Bia Haddad perdeu na estreia para a russa Maria Timofeeva e foi eliminada do torneio em Londres, nesta terça-feira, 30. João Fonseca, após o triunfo na primeira rodada sobre o espanhol Roberto Bautista Agut, tem dia, horário e adversário definidos para o jogo da próxima fase: o brasileiro enfrentará o holandês Jesper de Jong nesta quarta-feira, 1º de junho, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Má fase de Bia

Bia foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 pela Timofeeva, número 95 do mundo. Esse resultado fez com que a tenista alcançasse seu oitavo resultado negativo seguido. Ela está na 134ª posição do ranking, mas pode deixar o top 150 após o Grand Slam inglês.

A russa, antes de enfrentar Bia, teve que passar por três rodadas qualificatórias, porém conquistou a vitória de maneira tranquila. No primeiro set, a brasileira cometeu 18 erros não forçados e teve o serviço quebrado três vezes. Timofeeva conseguiu quebrar o serviço de Bia novamente logo no início do segundo set e administrou o jogo até alcançar a vitória.

Próximo desafio de João

João Fonseca venceu seu jogo de estreia em Wimbledon do espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7(7)/6(4), 6/4 e 6/3, nesta segunda-feira, 29. Com esse triunfo, o brasileiro se classificou para a segunda rodada do torneio e enfrentará o holandês Jasper de Jong, 73º do ranking.

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O tenista europeu de 26 anos passou de fase após vencer o australiano Rinky Hijikata, atual 82º do mundo. O jogo entre os dois começou nesta segunda-feira, porém a organização decidiu suspender a partida devido ao horário avançado. No dia seguinte, De Jong fechou o confronto por 2 sets a 1.

João já perdeu para o holandês no Challenger de Estoril, em 2025, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. A joia do Brasil buscará a revanche em Wimbledon nesta quarta-feira a partir das 10h30.