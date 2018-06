Wimbledon, 1959: Relembre 1ª vitória de Maria Esther Bueno em Grand Slams

O primeiro título de Maria Esther Bueno em um torneio de Grand Slam – o principal circuito de tênis do mundo, que inclui os torneios de Wimbledon, Roland Garros, US Open e Australian Open – veio quando ela tinha apenas 19 anos de idade, em 1959, no torneio britânico.

A vitória da brasileira – que morreu aos 78 anos nesta sexta-feira, em São Paulo, vítima de câncer – foi contra a americana Darlene Hard por 6-4 e 6-3. Em parceria com a mesma Hard, Maria Esther venceria depois cinco títulos de Grand Slam nas duplas: dois em Wimbledon (1960 e 1963), dois nos Estados Unidos (1960 e 1962) e um Roland Garros (1960).

Veja abaixo cenas da vitória de Maria Esther Bueno sobre Darlene Hard que abriu a sua sequência vitoriosa de troféus em Grand Slams.