Willian Lima avança à final do judô e garante primeira medalha do Brasil

Depois de uma vitória emocionante para chegar à semifinal, Willian Lima avançou mais uma rodada e chegou à final do judô na categoria até 66kg na Olimpíada de Paris, neste domingo, 28. Com o resultado, ele já garante a primeira medalha brasileira nos Jogos.

O judoca de 24 anos, número 8 do ranking mundial, venceu Gusman Kyrgyzbaeyv, do Cazaquistão, 26 do mundo, com um waza-ari no golden score.