Willian José, jogador do Bahia, sofre medidas por criticar Nordeste

O Bahia decidiu retirar Willian José da lista de relacionados para o confronto com o São Paulo, nesta quarta-feira, 28, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão ocorre após o atacante compartilhar, nas redes sociais, um vídeo com críticas ao Nordeste, no último domingo, 25, e receber uma série de manifestações contrárias de torcedores.

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Natural de Alagoas, o atacante se manifestou nas redes sociais depois da repercussão. Na ocasião, afirmou que a publicação tinha como objetivo questionar a atuação dos políticos e defender melhorias nas condições de vida da população. Um dos vídeos critica os eleitores do Nordeste pela preferência majoritária por Lula (PT), reeleito presidente do Brasil após vencer Flávio Bolsonaro (PL).