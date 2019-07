Willian está fora da final da Copa América

RIO DE JANEIRO – O atacante Willian não terá condições físicas de participar da final da Copa América, no próximo domingo, 7, entre a seleção brasileira e o vencedor do duelo entre Chile e Peru.

Segundo a CBF, o jogador do Chelsea se queixou de dores na região posterior da coxa direita na partida contra a Argentina e realizou exames que detectaram uma lesão muscular, cujo tempo de recuperação o impedirá de participar da decisão no Maracanã.

Willian, no entanto, seguirá em tratamento com o grupo na Granja Comary, em Teresópolis, onde o time chegará na noite desta quarta-feira, 3. Ele foi o último atleta convocado, justamente para a vaga do cortado Neymar, e vinha tendo boas apresentações ao entrar no segundo tempo.