Willian brilha outra vez e lidera Chelsea em vitória no Inglês

O Chelsea voltou a vencer no Campeonato Inglês neste sábado, 10, após duas derrotas seguidas, ao passar pelo Crystal Palace por 2 a 1, no estádio Stamford Bridge, muito graças a mais uma grande atuação do meia brasileiro Willian.

O jogador da seleção abriu o placar do duelo, aos 25 do primeiro tempo, em belo chute da entrada da área. Sete minutos depois, ele teve participação, com um corta-luz, na trama ofensiva do Chelsea que acabou com gol contra do zagueiro inglês Martin Kelly.

Pouco antes do início dos acréscimos da segunda etapa, o Palace, “primo pobre” dos times de Londres, conseguiu diminuir o placar, com o lateral-esquerdo holandês Patrick van Aanholt, justamente, ex-jogador do Chelsea.

O resultado positivo foi o primeiro dos comandados pelo italiano Antonio Conte nas últimas três partidas, já que a equipe vinha de derrota para o Manchester United, por 2 a 1, e para o Manchester City, por 1 a 0.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos 56 pontos, ficando provisoriamente a dois do Tottenham, quarto colocado na tabela, que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Cavalieri

O Palace, que teve no banco de reservas o goleiro Diego Cavalieri, ex-Fluminense, segue na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com 27 pontos, um a menos que o Southampton, primeiro fora da zona de descenso.