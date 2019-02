Weverton pega pênalti e Ananias garante empate da Lusa contra o Braga

O Bragantino abriu o placar aos 21 do segundo tempo e apenas três minutos depois Luís Ricardo foi expulso do lado da Portuguesa por cometer pênalti. A situação era difícil, mas acabou sendo revertida, pois Weverton defendeu a cobrança de Romarinho e a equipe conseguiu garantir o empate com gol de Ananias aos 37, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Assim, a Lusa do técnico Jorginho vai a cinco pontos na tabela de classificação e o Bragantino segue na cola com apenas um a menos. Dentro de campo, o jogo foi truncado no primeiro tempo, mas bem disputado no segundo, quando as duas equipes resolveram atacar e protagonizaram um duelo cheio de emoção e vibração nas arquibancadas do estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

No próximo sábado, a Portuguesa recebe o Ituano no Canindé, às 19h30 (de Brasília) para buscar reabilitação no Campeonato Paulista. Domingo, às 17 horas, no Pacaembu, o Bragantino visita o temido Corinthians.

O Jogo – O primeiro tempo do embate entre Bragantino e Lusa pode ser dividido em duas partes: antes e depois da entrada de Paulo Roberto, no Braga, aos 25 minutos da etapa inicial. Até então, a Lusa jogava lembrando o time campeão brasileiro da Série B em 2011, com chances criadas a todo instante e uma ofensividade natural de encher os olhos.

Logo aos dois minutos, Guilherme serviu Vandinho, que invadiu a área, mas bateu para fora. Cinco minutos depois, repetindo a tabela ousada, Raí tocou para Henrique e o volante pretendia devolver no meio da área, mas acabou cortado por Éder. Poucos minutos depois, era a vez de Boquita bater forte, de fora da área, mas também pela linha de fundo.

Consciente do perigo de manter a equipe atuando da mesma forma, o técnico Marcelo Veiga tirou o volante Wellington de campo e colocou o meia-atacante Paulo Roberto para deixar o Massa Bruta mais organizado e tentar buscar o gol com mais eficiência.

Aos 29 minutos, após passe de Paulo Roberto, Romarinho sofreu falta. O próprio camisa 10 do Braga bateu forte e obrigou Weverton a realizar grande defesa. A Lusa contra-atacou com Henrique, logo na saída de bola, e também com Marcelo Cordeiro, que acertou o travessão aos 38, mas ficou por aí, já que o time da casa ficaria bem próximo de abrir o placar aos 44, quando Paulo Roberto cortou dois defensores e bateu forte. Marcelo Cordeiro fez o desvio antes de a bola entrar.

Jorginho trocou Léo Silva, volante improvisado na zaga, por Ananias e colocou a Lusa para frente na segunda etapa.