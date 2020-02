Westbrook brilha e Rockets bate Lakers em grande jogo no Staples Center

Em confronto definido nos detalhes e somente no último quarto, o Houston Rockets derrotou o Los Angeles Lakers no Staples Center, nesta sexta-feira, 7, por 121 a 111, em mais uma rodada da NBA, com grande atuação de Russell Westbrook, que ofuscou o companheiro de equipe James Harden e também os donos da casa, LeBron James e Anthony Davis.

Foram 41 pontos para Westbrook, cestinha do duelo, que ainda pegou oito rebotes e deu cinco assistências. O camisa 0 ultrapassou a marca de 20 mil pontos na carreira, além de se tornar o 14º jogador que mais deu assistências na história da NBA. Segundo maior pontuador do Rockets, Eric Gordon fez 15 pontos, enquanto Harden acabou com 14, além de sete rebotes e sete assistências.

Pelo lado do Lakers, o maior pontuador foi Anthony Davis. O pivô anotou 32 pontos e pegou ainda 13 rebotes. LeBron James deve atuação discreta, mas quase acabou com um triplo-duplo, foram 18 pontos, 15 assistências e nove rebotes. Avery Bradley e Danny Green marcaram 15 pontos cada.

O duelo foi equilibrado do início ao fim. O primeiro tempo terminou empatado por 63 a 63. No terceiro período, o Rockets venceu por 34 a 30 e foi para os últimos 12 minutos da partida com leve vantagem. A franquia da casa passou a errar muito no último quarto e amassar o aro, o que fez a vantagem do Houston subir nos últimos minutos.

Com a vitória, o Houston Rockets assume a quarta posição da Conferência Oeste, com 32 triunfos e 18 derrotas. O Los Angeles Lakers segue na ponta, com 38 vitórias e 11 derrotas. O melhor time da NBA na temporada até aqui é o Milwaukee Bucks, que soma 44 resultados positivos e sete negativos.