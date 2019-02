Westbrook amplia marca histórica, mas não evita derrota do Thunder

A noite de quinta-feira 14 foi de contrastes no Smoothie King Center, onde Russell Westbrook ampliou a série de triplos-duplos seguidos, mas seu Oklahoma City Thunder foi derrotado por 131 a 122 pelo New Orleans Pelicans na NBA.

Enquanto o Thunder teve sua série de quatro vitórias quebrada, Westbrook chegou a onze partidas consecutivas na temporada 2018-2019 marcando um triplo-duplo, a melhor sequência na história da NBA. Um triplo-duplo é quando um jogador consegue dois dígitos em três estatísticas: pontos, rebotes e assistências. Nesta quinta, o armador anotou 44 pontos, 14 rebotes e 11 assistências.

Jogador do Pelicans, Anthony Davis, que lesionou o ombro esquerdo e tem ameaçada sua participação no Jogo das Estrelas, no próximo domingo, 17, em Charlotte, atuou somente nos dois primeiros períodos. Ele deixou a quadra com 14 pontos, nos 15 minutos em que participou do jogo.